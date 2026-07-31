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Ausblick: Pfizer vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ausblick: Pfizer vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Diese Kennzahlen sehen Analysten für die Pfizer-Bilanz voraus.

Werte in diesem Artikel
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Pfizer Inc.
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Pfizer wird am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

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Die Prognosen von 20 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,682 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,510 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 18 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,73 Prozent auf 14,40 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,65 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 25 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,94 USD im Vergleich zu 1,36 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 23 Analysten durchschnittlich bei 61,77 Milliarden USD, gegenüber 62,58 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Nel / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
30.07.26 Pfizer Sector Perform RBC Capital Markets
10.07.26 Pfizer Sector Perform RBC Capital Markets
08.07.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.07.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
23.06.26 Pfizer Neutral UBS AG