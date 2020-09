Experten kritisieren Entschädigungsmilliarden im Kohle-Vertrag

Von Petra Sorge

BERLIN (Dow Jones)--Experten haben Bedenken gegen Details im Ausstiegsvertrag zwischen dem Bund und den Braunkohlebetreibern geäußert. Die Ermittlung der Entschädigungssummen von 4,35 Milliarden Euro an die beiden Unternehmen RWE und LEAG sei darin nicht plausibel begründet, heißt es in einer Stellungnahme des Thinktanks Aurora Energy Research für den Wirtschaftsausschuss des Bundestags. Es fehle ein transparenter Berechnungsansatz, schreibt der Energieexperte Hans Koenig darin.

In einem Gutachten des Büros für Energiewirtschaft und technische Planung GmbH (BET) und der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young GmbH (EY) für den Bund sei offenbar nur der Kraftwerkseinsatz am Strommarkt , nicht jedoch die Wirtschaftlichkeit der Fortführung des Kraftwerks- und Tagebaubetriebs insgesamt bewertet worden. Denn wenn die EU ihre Klimaziele bis 2030 von jetzt 40 auf dann 50 bis 55 Prozent Reduktion gegenüber 1990 verschärft, sei aus rein ökonomischen Gründen auch eine noch schnellere Stilllegung der Kraftwerke als unter dem verhandelten Ausstiegspfad möglich. "In diesem Falle wären die Entschädigungssummen des Vertrags unangemessen", so Koenig.

Summen könnten vergebens gezahlt sein

Aktuell würden weder alte noch neue Braunkohlekraftwerke die Fixkosten der Kraftwerke und Tagebaue decken. Mit der Covid-19-Pandemie habe sich die Lage nochmals verschärft. Der Bund hat in dem Kohle-Vertrag zwar sichergestellt, dass RWE und LEAG ihre Anlagen auch früher abschalten können: Sie erhalten ihre Entschädigungszahlungen dann in jedem Fall. So soll verhindert werden, dass sie weiter laufen und Emissionen ausstoßen, nur um vertragsgemäß zum vereinbarten Terminen die Gelder zu erhalten. Dann aber wären die Summen "vergebens gezahlt wurden, da die Kraftwerke ohnehin auch ohne Kohleausstiegsgesetz stillgelegt worden wären", so Koenig.

Sollte aufgrund des European Green Deals die Bundesregierung in Zukunft anders planen und noch schnellere Stilllegungen wünschen, wäre dies kaum möglich, heißt es in einer Stellungnahme der Klimaschutzorganisation ClientEarth. Auch ein Vorziehen des Enddatums um mehr als drei Jahre sei durch die vertragliche Regelung erschwert. "Für den dann erforderlichen Handlungsspielraum legt der Vertrag unnötig Steine in den Weg", schreibt die Expertin Ida Westphal.

Noch kein Kohlevertrag mit der MIBRAG

Die Gewerkschaft IG BCE moniert, dass es für die Menschen im mitteldeutschen Revier noch keine Klarheit gebe. Denn mit dem dortigen Unternehmen - der Mitteldeutschen Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG) - sei noch kein Vertrag verhandelt worden, so der zuständige Abteilungsleiter Ralf Bartels.

Laut dem Vertrag müssen die Unternehmen die Entschädigungssummen einsetzen, um die Tagebauen zu renaturieren und wieder nutzbar zu machen. Konkret erhält die RWE 2,6 Milliarden Euro für die Braunkohleanlagen im Rheinland und die LEAG 1,75 Milliarden Euro für die Anlagen in der Lausitz. RWE hat zudem zugesichert, den Hambacher Forst nicht weiter abzubaggern. Die EU muss die Zahlungen aber noch beihilferechtlich genehmigen.

September 07, 2020

