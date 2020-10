Experten kritisieren Risikoreduzierungsgesetz nur im Detail

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Von der Regierung geplante gesetzliche Maßnahmen, mit denen große Banken zu höheren Kapitalpuffern verpflichtet werden sollen, sind bei einer Anhörung im Bundestag auf ein grundsätzlich positives Echo gestoßen. Kritik gab es im Detail. Die Bundesbank stellte sich aber gegen Forderungen, die Pläne coronabedingt auszusetzen. "Gerade in Zeiten wie der aktuellen Corona-Pandemie zahlt sich eine strenge Regulierung aus, weil solide kapitalisierte Institute die durch die Pandemie hervorgerufenen Kapitalbelastungen besser abfedern können", lautete ihre Stellungnahme.

Mit dem Risikoreduzierungsgesetz, das Teile des EU-Bankenpakets umsetzt, will die Regierung den Bankensektor in Deutschland krisenfest machen. Demnach sollen große Banken Verlustpuffer für mindestens 8 Prozent ihrer Bilanzsumme vorhalten müssen.

Institute mit einer Bilanzsumme von unter 5 Milliarden Euro sollen aber von Erleichterungen bei der Regulierung profitieren. Zum Verbraucherschutz sollen zudem von Verlustrisiken stark betroffene Produkte wie Nachranganleihen nur in einer Stückelung von mindestens 50.000 Euro vertrieben werden dürfen.

"Die Verschuldungsquote und die strukturelle Liquiditätsquote und ihre nunmehr bindende Wirkung ist ein wichtiger Schritt in Richtung höhere Stabilität des Bankensystems", sagte die Ökonomin Dorothea Schäfer vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) bei der Anhörung. Sie lobte auch die Einführung eines Puffers für global systemrelevante Banken. Eine geordnete Gläubigerbeteiligung sei allerdings nur bei den kleinsten Großbanken ohne Systemgefährdung vorstellbar. Im Prinzip verbesserten die neuen Regeln jedoch die Abwicklungsfähigkeit der Banken.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte bei der Einbringung des Gesetzentwurfs in den Bundestag betont, mit dem Gesetz würden Konsequenzen aus der Finanzkrise von 2008 und 2009 gezogen. Der von Deutschland in der EU durchgesetzte Verlustpuffer diene dazu, dass "die Banken im Krisenfall gut vorbereitet" seien. "Deshalb ist es richtig, dass wir das tun und auch jetzt, wo wir eine anders motivierte Krise haben, weiter daran festhalten." Mit Blick auf die Anleihestückelung müsse zudem der Anlegerschutz mit bedacht werden.

Bei der Anhörung gab es jedoch auch Kritik an zahlreichen Details. So bemängelte Gerhard Hofmann vom Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) im Namen der deutschen kreditwirtschaftlichen Verbände, dass die Regelungen in mehreren Punkten über die europäischen Vorgaben hinaus gingen - so bei der geforderten Unterlegung der Eigenmittelempfehlung mit hartem Kernkapital und der beabsichtigten Stückelung nachrangiger Anleihen. "Das wäre ein weiteres Beispiel, wie man es nicht machen sollte", sagte er. Auch aus der Unions-Fraktion war diese Regelung zuvor schon als "übertrieben" kritisiert worden.

