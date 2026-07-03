DAX 25.779 +0,8%ESt50 6.413 +0,8%MSCI World 4.842 +0,2%Top 10 Crypto 8,24 +0,6%Nas 25.833 -0,8%Bitcoin 55.137 +0,9%Euro 1,1437 ±0,0%Öl 72,1 +0,8%Gold 4.175 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Experten-Meinungen

Amazon-Aktie im Fokus: So schätzten Analysten die Aktie im vergangenen Monat ein

Amazon-Aktie im Fokus: So schätzten Analysten die Aktie im vergangenen Monat ein

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Amazon-Aktie in den Fokus genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
212.20 EUR -0.80 EUR -0.38 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Die Amazon-Aktie wurde im Juni 2026 von 3 Experten analysiert.

Werbung

3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 323,33 USD, was einem erwarteten Anstieg von 84,99 USD zum aktuellen NAS-Stand der Amazon-Aktie von 238,34 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.330,00 USD38,4626.06.2026
Jefferies & Company Inc.320,00 USD34,2618.06.2026
RBC Capital Markets320,00 USD34,2616.06.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Aktuelle Amazon Aktie News

Werbung

Amazon Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
26.06.26 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.06.26 Amazon Buy Jefferies & Company Inc.
16.06.26 Amazon Outperform RBC Capital Markets
27.05.26 Amazon Buy UBS AG
04.05.26 Amazon Kaufen DZ BANK