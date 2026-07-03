Amazon-Aktie im Fokus: So schätzten Analysten die Aktie im vergangenen Monat ein

Experten-Meinungen

02.07.26 12:10 Uhr

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Amazon-Aktie in den Fokus genommen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 323,33 USD, was einem erwarteten Anstieg von 84,99 USD zum aktuellen NAS-Stand der Amazon-Aktie von 238,34 USD entspricht.

Die Amazon -Aktie wurde im Juni 2026 von 3 Experten analysiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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