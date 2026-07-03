Amazon-Aktie im Fokus: So schätzten Analysten die Aktie im vergangenen Monat ein
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Amazon-Aktie in den Fokus genommen.
Werte in diesem Artikel
Die Amazon-Aktie wurde im Juni 2026 von 3 Experten analysiert.
3 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 323,33 USD, was einem erwarteten Anstieg von 84,99 USD zum aktuellen NAS-Stand der Amazon-Aktie von 238,34 USD entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|330,00 USD
|38,46
|26.06.2026
|Jefferies & Company Inc.
|320,00 USD
|34,26
|18.06.2026
|RBC Capital Markets
|320,00 USD
|34,26
|16.06.2026
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Aktuelle Amazon Aktie News
Amazon Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.06.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|27.05.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|04.05.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK