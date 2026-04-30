April 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur BASF-Aktie
Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die BASF-Aktie im vergangenen Monat.
Werte in diesem Artikel
Die BASF-Aktie wurde im April 2026 von 11 Analysten analysiert.
3 Experten raten die BASF-Aktie zu kaufen, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von BASF mit Halten ein, 4 Analysten empfehlen die BASF-Aktie zu verkaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 49,18 EUR. Dies kommt einem Abschlag von 5,56 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der BASF-Aktie von 54,74 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Sell.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|52,00 EUR
|-5,01
|30.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|43,00 EUR
|-21,45
|30.04.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|63,00 EUR
|15,09
|30.04.2026
|Barclays Capital
|40,00 EUR
|-26,93
|30.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|36,00 EUR
|-34,23
|30.04.2026
|Barclays Capital
|40,00 EUR
|-26,93
|28.04.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|51,00 EUR
|-6,83
|21.04.2026
|Bernstein Research
|61,00 EUR
|11,44
|20.04.2026
|Barclays Capital
|40,00 EUR
|-26,93
|02.04.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|63,00 EUR
|15,09
|02.04.2026
|UBS AG
|52,00 EUR
|-5,01
|01.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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Bildquellen: BASF SE