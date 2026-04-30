April 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur BASF-Aktie

Experten-Meinungen

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die BASF-Aktie im vergangenen Monat.

Die BASF-Aktie wurde im April 2026 von 11 Analysten analysiert.

Wer­bung Wer­bung

3 Experten raten die BASF-Aktie zu kaufen, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von BASF mit Halten ein, 4 Analysten empfehlen die BASF-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 49,18 EUR. Dies kommt einem Abschlag von 5,56 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der BASF-Aktie von 54,74 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Sell.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 52,00 EUR -5,01 30.04.2026 Jefferies & Company Inc. 43,00 EUR -21,45 30.04.2026 Goldman Sachs Group Inc. 63,00 EUR 15,09 30.04.2026 Barclays Capital 40,00 EUR -26,93 30.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 36,00 EUR -34,23 30.04.2026 Barclays Capital 40,00 EUR -26,93 28.04.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 51,00 EUR -6,83 21.04.2026 Bernstein Research 61,00 EUR 11,44 20.04.2026 Barclays Capital 40,00 EUR -26,93 02.04.2026 Goldman Sachs Group Inc. 63,00 EUR 15,09 02.04.2026 UBS AG 52,00 EUR -5,01 01.04.2026

Redaktion finanzen.net