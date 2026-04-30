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Experten-Meinungen

April 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur BASF-Aktie

02.05.26 13:28 Uhr
April 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur BASF-Aktie | finanzen.net

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die BASF-Aktie im vergangenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BASF
54,82 EUR 0,95 EUR 1,76%
Charts|News|Analysen
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Die BASF-Aktie wurde im April 2026 von 11 Analysten analysiert.

3 Experten raten die BASF-Aktie zu kaufen, 4 Analysten stufen die Anteilsscheine von BASF mit Halten ein, 4 Analysten empfehlen die BASF-Aktie zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 49,18 EUR. Dies kommt einem Abschlag von 5,56 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der BASF-Aktie von 54,74 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Sell.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG52,00 EUR-5,0130.04.2026
Jefferies & Company Inc.43,00 EUR-21,4530.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.63,00 EUR15,0930.04.2026
Barclays Capital40,00 EUR-26,9330.04.2026
JP Morgan Chase & Co.36,00 EUR-34,2330.04.2026
Barclays Capital40,00 EUR-26,9328.04.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)51,00 EUR-6,8321.04.2026
Bernstein Research61,00 EUR11,4420.04.2026
Barclays Capital40,00 EUR-26,9302.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.63,00 EUR15,0902.04.2026
UBS AG52,00 EUR-5,0101.04.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BASF SE

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Analysen zu BASF

DatumRatingAnalyst
01.05.2026BASF BuyDeutsche Bank AG
30.04.2026BASF NeutralUBS AG
30.04.2026BASF HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2026BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.04.2026BASF UnderweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
01.05.2026BASF BuyDeutsche Bank AG
30.04.2026BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
20.04.2026BASF OutperformBernstein Research
02.04.2026BASF BuyGoldman Sachs Group Inc.
24.03.2026BASF KaufenDZ BANK
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30.04.2026BASF NeutralUBS AG
30.04.2026BASF HoldJefferies & Company Inc.
21.04.2026BASF HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.04.2026BASF NeutralUBS AG
26.03.2026BASF NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.04.2026BASF UnderweightBarclays Capital
30.04.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.
28.04.2026BASF UnderweightBarclays Capital
02.04.2026BASF UnderweightBarclays Capital
25.03.2026BASF UnderweightJP Morgan Chase & Co.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
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