Commerzbank-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Das sind die Einschätzungen der Experten für die Commerzbank-Aktie.
Werte in diesem Artikel
Im August 2026 haben 4 Experten die Commerzbank-Aktie analysiert.
2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Commerzbank mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 40,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Commerzbank auf 40,19 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|42,00 EUR
|4,50
|07.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|38,00 EUR
|-5,45
|07.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|06.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|37,00 EUR
|-7,94
|06.08.2026
|RBC Capital Markets
|43,00 EUR
|6,99
|06.08.2026
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: Commerzbank AG
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.26
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Commerzbank Outperform
|RBC Capital Markets