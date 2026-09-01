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Experten-Meinungen

Commerzbank-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Commerzbank-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Das sind die Einschätzungen der Experten für die Commerzbank-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
40.40 EUR 0.73 EUR 1.84 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Im August 2026 haben 4 Experten die Commerzbank-Aktie analysiert.

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2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Commerzbank mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 40,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Commerzbank auf 40,19 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG42,00 EUR4,5007.08.2026
JP Morgan Chase & Co.38,00 EUR-5,4507.08.2026
DZ BANK--06.08.2026
JP Morgan Chase & Co.37,00 EUR-7,9406.08.2026
RBC Capital Markets43,00 EUR6,9906.08.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Commerzbank AG

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Commerzbank Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
07.08.26 Commerzbank Buy Deutsche Bank AG
07.08.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 Commerzbank Kaufen DZ BANK
06.08.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 Commerzbank Outperform RBC Capital Markets

Information

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