Commerzbank-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Experten-Meinungen

01.08.26 09:05 Uhr

Das sind die Einschätzungen der Experten für die Commerzbank-Aktie.

Werte in diesem Artikel

Im August 2026 haben 4 Experten die Commerzbank-Aktie analysiert.

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2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Commerzbank mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 40,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Commerzbank auf 40,19 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 42,00 EUR 4,50 07.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 38,00 EUR -5,45 07.08.2026 DZ BANK - - 06.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 37,00 EUR -7,94 06.08.2026 RBC Capital Markets 43,00 EUR 6,99 06.08.2026

Redaktion finanzen.net