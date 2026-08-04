Experten sehen bei Tesla-Aktie Potenzial

Experten-Meinungen

03.08.26 11:26 Uhr

Das sind die Einschätzungen der Experten für die Tesla-Aktie.

Die Tesla-Aktie wurde im Juli 2026 von 27 Analysten analysiert.

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12 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 14 Analysten stufen die Anteilsscheine von Tesla mit Halten ein, 1 Experte rät den Anteilsschein zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 429,96 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 118,75 USD zum aktuellen NAS-Kurs von Tesla in Höhe von 311,21 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 480,00 USD 54,24 28.07.2026 Deutsche Bank AG 420,00 USD 34,96 28.07.2026 UBS AG 385,00 USD 23,71 24.07.2026 DZ BANK - - 23.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 445,00 USD 42,99 23.07.2026 RBC Capital Markets 500,00 USD 60,66 23.07.2026 Jefferies & Company Inc. 400,00 USD 28,53 23.07.2026 DZ BANK 385,00 USD 23,71 22.07.2026 Deutsche Bank AG 465,00 USD 49,42 15.07.2026 Jefferies & Company Inc. 400,00 USD 28,53 13.07.2026 RBC Capital Markets 500,00 USD 60,66 09.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 475,00 USD 52,63 07.07.2026 RBC Capital Markets 500,00 USD 60,66 07.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 475,00 USD 52,63 02.07.2026 RBC Capital Markets 475,00 USD 52,63 02.07.2026

Redaktion finanzen.net