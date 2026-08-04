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Experten-Meinungen

Experten sehen bei Tesla-Aktie Potenzial

Experten sehen bei Tesla-Aktie Potenzial

Das sind die Einschätzungen der Experten für die Tesla-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
283.55 EUR -1.05 EUR -0.37 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Die Tesla-Aktie wurde im Juli 2026 von 27 Analysten analysiert.

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12 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 14 Analysten stufen die Anteilsscheine von Tesla mit Halten ein, 1 Experte rät den Anteilsschein zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 429,96 USD fest. Dies entspricht einem Anstieg von 118,75 USD zum aktuellen NAS-Kurs von Tesla in Höhe von 311,21 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets480,00 USD54,2428.07.2026
Deutsche Bank AG420,00 USD34,9628.07.2026
UBS AG385,00 USD23,7124.07.2026
DZ BANK--23.07.2026
JP Morgan Chase & Co.445,00 USD42,9923.07.2026
RBC Capital Markets500,00 USD60,6623.07.2026
Jefferies & Company Inc.400,00 USD28,5323.07.2026
DZ BANK385,00 USD23,7122.07.2026
Deutsche Bank AG465,00 USD49,4215.07.2026
Jefferies & Company Inc.400,00 USD28,5313.07.2026
RBC Capital Markets500,00 USD60,6609.07.2026
JP Morgan Chase & Co.475,00 USD52,6307.07.2026
RBC Capital Markets500,00 USD60,6607.07.2026
JP Morgan Chase & Co.475,00 USD52,6302.07.2026
RBC Capital Markets475,00 USD52,6302.07.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Scott Olson/Getty Images

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Tesla Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Tesla nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
03.08.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
28.07.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
28.07.26 Tesla Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 Tesla Neutral UBS AG
23.07.26 Tesla Kaufen DZ BANK