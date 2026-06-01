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Experten-Meinungen

HENSOLDT-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

03.06.26 11:29 Uhr
HENSOLDT-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai | finanzen.net

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die HENSOLDT-Aktie im vergangenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
79,26 EUR -0,96 EUR -1,20%
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Aktie kaufen

Die HENSOLDT-Aktie wurde im Mai 2026 von 6 Analysten analysiert.

4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von HENSOLDT mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 92,00 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von HENSOLDT auf 88,42 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.90,00 EUR1,7907.05.2026
Deutsche Bank AG101,00 EUR14,2307.05.2026
Warburg Research91,00 EUR2,9207.05.2026
DZ BANK--06.05.2026
JP Morgan Chase & Co.85,00 EUR-3,8706.05.2026
Jefferies & Company Inc.90,00 EUR1,7906.05.2026
Barclays Capital95,00 EUR7,4406.05.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: HENSOLDT

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Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
02.06.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
01.06.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
01.06.2026HENSOLDT BuyJefferies & Company Inc.
07.05.2026HENSOLDT BuyJefferies & Company Inc.
07.05.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
02.06.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
01.06.2026HENSOLDT BuyJefferies & Company Inc.
07.05.2026HENSOLDT BuyJefferies & Company Inc.
07.05.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
07.05.2026HENSOLDT BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
01.06.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
06.05.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.05.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
29.04.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.04.2026HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

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