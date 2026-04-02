Experten-Meinungen

Die aktuellen Einstufungen der Analysten zur Tesla-Aktie im Überblick.

Im abgelaufenen Monat haben 9 Experten ihre Einschätzung der Tesla-Aktie veröffentlicht.

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3 Experten sehen das Papier als Kauf, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von Tesla mit Halten ein, 1 Experte rät den Anteilsschein zu verkaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 408,00 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 36,25 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Tesla-Aktie von 371,75 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 500,00 USD 34,50 26.03.2026 Barclays Capital 360,00 USD -3,16 23.03.2026 UBS AG 352,00 USD -5,31 19.03.2026 Barclays Capital 360,00 USD -3,16 17.03.2026 Barclays Capital 360,00 USD -3,16 12.03.2026 Barclays Capital 360,00 USD -3,16 11.03.2026 Barclays Capital 360,00 USD -3,16 04.03.2026

Redaktion finanzen.net