Mai 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Volkswagen-Aktie

Experten-Meinungen

Analysten haben im abgelaufenen Monat die Volkswagen (VW) vz-Aktie unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel

Im Mai 2026 haben 6 Analysten eine Einschätzung der Volkswagen (VW) vz-Aktie vorgenommen.

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4 Experten stufen die Volkswagen (VW) vz-Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 119,17 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie, was einem Anstieg von 27,35 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 91,82 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum RBC Capital Markets 131,00 EUR 42,67 25.05.2026 RBC Capital Markets 131,00 EUR 42,67 14.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 110,00 EUR 19,80 07.05.2026 Jefferies & Company Inc. 130,00 EUR 41,58 06.05.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 113,00 EUR 23,07 05.05.2026 Bernstein Research 100,00 EUR 8,91 04.05.2026

Redaktion finanzen.net