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Mai 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Volkswagen-Aktie

06.06.26 16:27 Uhr
Mai 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur Volkswagen-Aktie | finanzen.net

Analysten haben im abgelaufenen Monat die Volkswagen (VW) vz-Aktie unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volkswagen (VW) St.
89,45 EUR -1,55 EUR -1,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Mai 2026 haben 6 Analysten eine Einschätzung der Volkswagen (VW) vz-Aktie vorgenommen.

4 Experten stufen die Volkswagen (VW) vz-Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 119,17 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie, was einem Anstieg von 27,35 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs in Höhe von 91,82 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
RBC Capital Markets131,00 EUR42,6725.05.2026
RBC Capital Markets131,00 EUR42,6714.05.2026
JP Morgan Chase & Co.110,00 EUR19,8007.05.2026
Jefferies & Company Inc.130,00 EUR41,5806.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)113,00 EUR23,0705.05.2026
Bernstein Research100,00 EUR8,9104.05.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel L Photo and Video / Shutterstock.om

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