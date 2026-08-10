So schätzen die Analysten die Zukunft der Mercedes-Benz-Aktie ein
Im vergangenen Monat haben Experten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.
Werte in diesem Artikel
14 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie veröffentlicht.
6 Experten sehen das Papier als Kauf, 8 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 58,29 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) auf 46,73 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|30.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|52,00 EUR
|11,28
|29.07.2026
|Bernstein Research
|56,00 EUR
|19,84
|29.07.2026
|Deutsche Bank AG
|73,00 EUR
|56,22
|29.07.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|56,00 EUR
|19,84
|29.07.2026
|UBS AG
|50,00 EUR
|7,00
|29.07.2026
|Bernstein Research
|61,00 EUR
|30,54
|28.07.2026
|RBC Capital Markets
|53,00 EUR
|13,42
|28.07.2026
|UBS AG
|50,00 EUR
|7,00
|28.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|52,00 EUR
|11,28
|28.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|70,00 EUR
|49,80
|28.07.2026
|Deutsche Bank AG
|74,00 EUR
|58,36
|16.07.2026
|RBC Capital Markets
|56,00 EUR
|19,84
|14.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|52,00 EUR
|11,28
|14.07.2026
|Bernstein Research
|61,00 EUR
|30,54
|14.07.2026
Redaktion finanzen.net
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Aktuelle Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Jefferies & Company Inc.