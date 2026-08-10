So schätzen die Analysten die Zukunft der Mercedes-Benz-Aktie ein

Experten-Meinungen

04.08.26 07:38 Uhr

Im vergangenen Monat haben Experten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel

14 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie veröffentlicht.

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6 Experten sehen das Papier als Kauf, 8 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 58,29 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) auf 46,73 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 30.07.2026 Jefferies & Company Inc. 52,00 EUR 11,28 29.07.2026 Bernstein Research 56,00 EUR 19,84 29.07.2026 Deutsche Bank AG 73,00 EUR 56,22 29.07.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 56,00 EUR 19,84 29.07.2026 UBS AG 50,00 EUR 7,00 29.07.2026 Bernstein Research 61,00 EUR 30,54 28.07.2026 RBC Capital Markets 53,00 EUR 13,42 28.07.2026 UBS AG 50,00 EUR 7,00 28.07.2026 Jefferies & Company Inc. 52,00 EUR 11,28 28.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 70,00 EUR 49,80 28.07.2026 Deutsche Bank AG 74,00 EUR 58,36 16.07.2026 RBC Capital Markets 56,00 EUR 19,84 14.07.2026 Jefferies & Company Inc. 52,00 EUR 11,28 14.07.2026 Bernstein Research 61,00 EUR 30,54 14.07.2026

Redaktion finanzen.net