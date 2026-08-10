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Experten-Meinungen

So schätzen die Analysten die Zukunft der Mercedes-Benz-Aktie ein

So schätzen die Analysten die Zukunft der Mercedes-Benz-Aktie ein

Im vergangenen Monat haben Experten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
47.28 EUR 0.25 EUR 0.53 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

14 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie veröffentlicht.

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6 Experten sehen das Papier als Kauf, 8 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 58,29 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) auf 46,73 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--30.07.2026
Jefferies & Company Inc.52,00 EUR11,2829.07.2026
Bernstein Research56,00 EUR19,8429.07.2026
Deutsche Bank AG73,00 EUR56,2229.07.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)56,00 EUR19,8429.07.2026
UBS AG50,00 EUR7,0029.07.2026
Bernstein Research61,00 EUR30,5428.07.2026
RBC Capital Markets53,00 EUR13,4228.07.2026
UBS AG50,00 EUR7,0028.07.2026
Jefferies & Company Inc.52,00 EUR11,2828.07.2026
JP Morgan Chase & Co.70,00 EUR49,8028.07.2026
Deutsche Bank AG74,00 EUR58,3616.07.2026
RBC Capital Markets56,00 EUR19,8414.07.2026
Jefferies & Company Inc.52,00 EUR11,2814.07.2026
Bernstein Research61,00 EUR30,5414.07.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com

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Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
03.08.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.
03.08.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.08.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen DZ BANK
29.07.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.