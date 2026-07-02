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Wie Experten die Lufthansa-Aktie im Juni einstuften

03.07.26 15:39 Uhr
Lufthansa-Aktie unter der Lupe: Das sind die Einschätzungen und Kursziele der Experten im Juni | finanzen.net

Was Experten für die Lufthansa-Aktie in Aussicht stellen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
9,98 EUR 0,08 EUR 0,85%
Charts|News|Analysen
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5 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Lufthansa veröffentlicht.

5 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 7,860 EUR für die Lufthansa-Aktie, was einem Abschlag von 2,15 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 10,01 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Halten.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.8,00 EUR-20,0829.06.2026
Bernstein Research7,90 EUR-21,0823.06.2026
Bernstein Research7,90 EUR-21,0822.06.2026
Deutsche Bank AG8,00 EUR-20,0822.06.2026
JP Morgan Chase & Co.7,50 EUR-25,0719.06.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Cray Photo / Shutterstock.com

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22.06.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
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08.05.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
20.03.2026Lufthansa SellGoldman Sachs Group Inc.
06.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
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