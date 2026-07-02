Experten-Meinungen

Was Experten für die Lufthansa-Aktie in Aussicht stellen.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 7,860 EUR für die Lufthansa-Aktie, was einem Abschlag von 2,15 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 10,01 EUR gleichkommt.

5 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Lufthansa veröffentlicht.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung