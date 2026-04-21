Ausblick: AT&T legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Die Prognosen der Experten für die kommende Bilanzvorlage von AT&T.
Werte in diesem Artikel
AT&T lädt am 22.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
Im Durchschnitt erwarten 19 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,552 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,610 USD je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal soll AT&T nach den Prognosen von 18 Analysten 31,25 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30,63 Milliarden USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 25 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,30 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,04 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 128,61 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 125,65 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: AT&T und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf AT&T
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AT&T
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere AT&T News
Bildquellen: Toby Jorrin/Getty Images