Ausblick: AT&T legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Experten-Prognosen

Die Prognosen der Experten für die kommende Bilanzvorlage von AT&T.

AT&T lädt am 22.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

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Im Durchschnitt erwarten 19 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,552 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,610 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll AT&T nach den Prognosen von 18 Analysten 31,25 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30,63 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 25 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,30 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,04 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 128,61 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 125,65 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net