Ausblick: Nokia veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Das sind die Schätzungen der Analysten für die kommende Nokia-Bilanz.
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Nokia wird am 23.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
18 Analysten schätzen im Schnitt, dass Nokia im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,054 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,020 EUR je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 19 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,84 Milliarden EUR - ein Plus von 6,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nokia 4,55 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 26 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,337 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,120 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 23 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 20,95 Milliarden EUR, gegenüber 19,89 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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|20.05.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.