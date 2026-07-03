Deutsche Telekom-Aktie unter der Lupe: Das sind die Analysteneinschätzungen im Juni

Experten-Prognosen

02.07.26 10:10 Uhr

Das sind die Ergebnisse der Experten für die Deutsche Telekom-Aktie im abgelaufenen Monat.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 36,60 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Deutsche Telekom auf 23,85 EUR beläuft.

Im Juni 2026 haben 2 Experten die Deutsche Telekom -Aktie analysiert.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung