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Experten-Prognosen

Deutsche Telekom-Aktie unter der Lupe: Das sind die Analysteneinschätzungen im Juni

Deutsche Telekom-Aktie unter der Lupe: Das sind die Analysteneinschätzungen im Juni

Das sind die Ergebnisse der Experten für die Deutsche Telekom-Aktie im abgelaufenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
25.16 EUR -0.06 EUR -0.24 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Im Juni 2026 haben 2 Experten die Deutsche Telekom-Aktie analysiert.

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2 Analysten empfehlen die Deutsche Telekom-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 36,60 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Deutsche Telekom auf 23,85 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG36,60 EUR53,4630.06.2026
UBS AG36,60 EUR53,4602.06.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

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Deutsche Telekom Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Telekom nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
02.07.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
30.06.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
02.06.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
19.05.26 Deutsche Telekom Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.05.26 Deutsche Telekom Overweight JP Morgan Chase & Co.