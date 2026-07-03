Deutsche Telekom-Aktie unter der Lupe: Das sind die Analysteneinschätzungen im Juni
Das sind die Ergebnisse der Experten für die Deutsche Telekom-Aktie im abgelaufenen Monat.
Werte in diesem Artikel
Im Juni 2026 haben 2 Experten die Deutsche Telekom-Aktie analysiert.
2 Analysten empfehlen die Deutsche Telekom-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 36,60 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Deutsche Telekom auf 23,85 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|36,60 EUR
|53,46
|30.06.2026
|UBS AG
|36,60 EUR
|53,46
|02.06.2026
Redaktion finanzen.net
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Deutsche Telekom Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|02.07.26
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital
|30.06.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|02.06.26
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|19.05.26
|Deutsche Telekom Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.