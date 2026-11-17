Experten-Prognosen

Walt Disney hat seine Zahlen für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2026 vorgelegt. Wie haben sich Gewinn und Umsatz entwickelt?

• Die Disney-Aktie reagierte nach Veröffentlichung des Quartals mit einem vorbörslichen Kursverlust von 1,49 Prozent.

• Der Umsatz übertraf die Erwartungen mit 25,9 Milliarden US-Dollar, was ein besseres Wachstum als prognostiziert darstellt.

• Disney verfehlte beim Gewinn je Aktie die Erwartungen, erreichte 1,51 US-Dollar statt der prognostizierten 1,68 US-Dollar.

Der Entertainmentriese Walt Disney hat am Dienstag seine Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtgeschäftsjahr 2026 präsentiert.

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Gewinn je Aktie im Fokus

Beim Gewinn je Aktie hatten Analysten im Vorfeld für das Schlussquartal durchschnittlich 1,68 US-Dollar erwartet. Im entsprechenden Vorjahresquartal hatte Disney 0,73 US-Dollar je Aktie verdient. Tatsächlich belief sich der Gewinn nun auf 1,51 US-Dollar, damit lag das Ergebnis unter den Schätzungen.

Umsatzentwicklung bei Disney

Auch auf der Umsatzseite waren die Erwartungen klar definiert: Experten hatten im Schnitt mit Erlösen von 25,16 Milliarden US-Dollar gerechnet nach 22,49 Milliarden US-Dollar vor Jahresfrist. Das tatsächliche Umsatzvolumen erreichte 25,9 Milliarden US-Dollar, damit fiel das Wachstum besser als erhofft aus.

Im Gesamtjahr lag der Gewinn je Aktie bei 5,63 US-Dollar. Zudem setzte Disney 102,3 Milliarden US-Dollar um.

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So reagiert die Disney-Aktie

An der Börse stößt der Quartalsbericht auf eine negative Kursreaktion. Die Disney-Aktie notiert im vorbörslichen NYSE-Handel zeitweise 1,49 Prozent tiefer bei 116,93 US-Dollar.

Claudia Stephan, Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.net