Juli 2026: Experten empfehlen Deutsche Bank-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Experten-Prognosen

03.08.26 10:46 Uhr

Experten haben im abgelaufenen Monat die Deutsche Bank-Aktie unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel

8 Analysten gaben ihre Einschätzung der Deutsche Bank-Aktie preis.

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6 Experten stufen die Deutsche Bank-Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 36,63 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 4,75 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Deutsche Bank in Höhe von 31,88 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 37,00 EUR 16,08 30.07.2026 RBC Capital Markets 36,00 EUR 12,94 29.07.2026 DZ BANK - - 29.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 41,00 EUR 28,63 29.07.2026 Jefferies & Company Inc. 33,00 EUR 3,53 29.07.2026 RBC Capital Markets 35,00 EUR 9,80 29.07.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 22.07.2026 Goldman Sachs Group Inc. 35,00 EUR 9,80 10.07.2026 RBC Capital Markets 35,00 EUR 9,80 09.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 41,00 EUR 28,63 03.07.2026

Redaktion finanzen.net