DAX 26.202 +0,8%ESt50 6.487 +0,9%MSCI World 4.977 +1,5%Top 10 Crypto 8,45 +3,4%Nas 26.585 +2,6%Bitcoin 55.529 -0,1%Euro 1,1540 +0,1%Öl 78,7 -0,9%Gold 4.137 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Experten-Prognosen

Juli 2026: Experten empfehlen Deutsche Bank-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Juli 2026: Experten empfehlen Deutsche Bank-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Experten haben im abgelaufenen Monat die Deutsche Bank-Aktie unter die Lupe genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Bank AG
32.58 EUR 0.35 EUR 1.09 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

8 Analysten gaben ihre Einschätzung der Deutsche Bank-Aktie preis.

Werbung

6 Experten stufen die Deutsche Bank-Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 36,63 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 4,75 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Deutsche Bank in Höhe von 31,88 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG37,00 EUR16,0830.07.2026
RBC Capital Markets36,00 EUR12,9429.07.2026
DZ BANK--29.07.2026
JP Morgan Chase & Co.41,00 EUR28,6329.07.2026
Jefferies & Company Inc.33,00 EUR3,5329.07.2026
RBC Capital Markets35,00 EUR9,8029.07.2026
JP Morgan Chase & Co.--22.07.2026
Goldman Sachs Group Inc.35,00 EUR9,8010.07.2026
RBC Capital Markets35,00 EUR9,8009.07.2026
JP Morgan Chase & Co.41,00 EUR28,6303.07.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Aktuelle Deutsche Bank Aktie News

Werbung

Deutsche Bank Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Deutsche Bank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
30.07.26 Deutsche Bank Buy UBS AG
29.07.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
29.07.26 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
29.07.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Deutsche Bank Hold Jefferies & Company Inc.