Juli 2026: Experten empfehlen Deutsche Bank-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Experten haben im abgelaufenen Monat die Deutsche Bank-Aktie unter die Lupe genommen.
Werte in diesem Artikel
8 Analysten gaben ihre Einschätzung der Deutsche Bank-Aktie preis.
6 Experten stufen die Deutsche Bank-Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 36,63 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 4,75 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Deutsche Bank in Höhe von 31,88 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|37,00 EUR
|16,08
|30.07.2026
|RBC Capital Markets
|36,00 EUR
|12,94
|29.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|29.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|41,00 EUR
|28,63
|29.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|33,00 EUR
|3,53
|29.07.2026
|RBC Capital Markets
|35,00 EUR
|9,80
|29.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|22.07.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|35,00 EUR
|9,80
|10.07.2026
|RBC Capital Markets
|35,00 EUR
|9,80
|09.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|41,00 EUR
|28,63
|03.07.2026
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.07.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.