Metzler sieht Erholungspotenzial bei Carl Zeiss Meditec - Aktie deutlich fester
Die Aktie von Carl Zeiss Meditec hat nach einer Kaufempfehlung des Bankhauses Metzler zugelegt. Analyst Victor Beyer sieht Fortschritte beim Restrukturierungsprogramm.
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Die Aktien von Carl Zeiss Meditec haben es am Mittwoch im schwachen Markt mit 29,90 Euro wieder fast an ihr Monatshoch herangeschafft. Dabei gewannen die Papiere der Jenaer zuletzt im XETRA-Handel 3,46 Prozent auf 29,28 Euro.
Analyst Victor Beyer vom Bankhaus Metzler konstatierte in seiner frischen Kaufempfehlung sich verdichtende Erholungssignale. Nach einer dreijährigen Margenerosion und unternehmensspezifischen Problemen in China und den USA sieht er Besserung für das Chance-Risiko-Profil in Sicht. Kernelement ist für ihn das Restrukturierungsprogramm "ProfitUp", wobei natürlich die Umsetzung entscheidend bleibe.
Die Bewertung der Aktie spreche derweil noch für geringes Vertrauen in das Turnaroundpotenzial, so Beyer. Dabei traut er den Aktien mit seinem unangetasteten Kursziel von 42 Euro eine Rückkehr fast an ihr Jahreshoch zu. Langfristig betrachtet wäre dies freilich nur ein Tropfen auf den heißen Stein, standen sie zu Rekordzeiten während der Corona-Pandemie doch bei über 200 Euro.
Allein 2026 notieren die Papiere noch rund ein Viertel im Minus, arbeiten aber seit März an einer Bodenbildung.
FRANKFURT (dpa-AFX)
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Bildquellen: Carl Zeiss Meditec , Carl Zeiss Meditec
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