DAX25.688 +0,4%Est506.377 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0700 +2,3%Nas25.833 -0,8%Bitcoin53.871 +0,1%Euro1,1454 +0,2%Öl71,74 +0,3%Gold4.181 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 Infineon 623100 SpaceX A42D4F Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 NVIDIA 918422 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Aktien mit Comeback: DAX erreicht neue Rekorde -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Deutschland bleibt Börsenzwerg -- RENK mit Übernahme -- Palantir, Samsung, Infineon, SK hynix, Lufthansa im Fokus
Top News
Robo-Advisor Vergleich 05/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test Robo-Advisor Vergleich 05/2026 - Die besten Robo-Advisor im Test
RBC Capital Markets beurteilt MTU Aero Engines-Aktie mit Sector Perform RBC Capital Markets beurteilt MTU Aero Engines-Aktie mit Sector Perform
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Experten-Prognosen

Siemens Energy-Aktie profitiert: RBC hebt Kursziel deutlicher an

03.07.26 09:47 Uhr
Siemens Energy im Fokus: RBC sieht neuen Aufwärtsspielraum - Aktie steigt | finanzen.net

Die kanadische Bank RBC hebt das Kursziel für Siemens Energy leicht an und bestätigt die Einstufung "Outperform".

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alfa Laval AB
52,14 EUR 0,14 EUR 0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Daimler Truck
43,24 EUR 0,24 EUR 0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Melrose Industries PLC Registered Shs
5,78 EUR 0,34 EUR 6,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rolls-Royce Plc
17,55 EUR -0,01 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rotork PLC
3,50 EUR -0,02 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sandvik AB
35,82 EUR 0,16 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
166,92 EUR 3,60 EUR 2,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vesuvius PLC
5,25 EUR 0,15 EUR 2,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Energy von 200 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. In seiner Branchenbetrachtung vom Freitag geht Mark Fielding davon aus, dass sich die noch am Anfang stehende Erholung europäischer Industrieunternehmen dank der Entspannung im Nahen Osten fortsetzt. Im zweiten Halbjahr sollten die Ergebnisse (Ebita) gegenüber der ersten Jahreshälfte deutlich steigen, allerdings vor allem wegen unternehmensspezifischer Engagements in langfristigen Wachstumsbereichen wie Rechenzentren, Energieinvestitionen und Produktionsverlagerungen ins nahe Ausland. Auch wegen der hohen Bewertungen bleibt Fielding bei der Titelauswahl recht selektiv. Er bevorzugt weiter Unternehmen mit vergleichsweise sicheren Wachstumsaussichten wie Metso, Weir, Siemens Energy, Alfa Laval, Rotork, Rolls-Royce und Melrose, sieht aber auch attraktive Kaufgelegenheiten bei Daimler Truck, Sandvik und Vesuvius.

Die Siemens Energy-Aktie legt auf XETRA zeitweise 0,65 Prozent auf 166,90 Euro zu.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
09:16Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
30.06.2026Siemens Energy OutperformBernstein Research
30.06.2026Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
30.06.2026Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
30.06.2026Siemens Energy OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09:16Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
30.06.2026Siemens Energy OutperformBernstein Research
30.06.2026Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
30.06.2026Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
30.06.2026Siemens Energy OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.05.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
24.04.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
19.03.2026Siemens Energy HaltenDZ BANK
14.01.2026Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
10.12.2025Siemens Energy NeutralCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
20.01.2026Siemens Energy SellUBS AG
14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen