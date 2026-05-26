DAX24.740 -0,6%Est506.234 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,0500 +5,3%Nas25.477 -0,4%Bitcoin54.284 +1,1%Euro1,1352 -0,1%Öl72,72 -0,6%Gold3.978 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Bayer BAY001 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Impulse: DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen uneins - Nikkei und KOSPI stark -- Micron: Mega-Gewinnwachstum dank KI-Boom -- Ölmarkt, Infineon, Alibaba, Take Two im Fokus
Top News
Micron-Aktie vor neuem Rekordhoch? Experten reagieren euphorisch auf die Zahlen Micron-Aktie vor neuem Rekordhoch? Experten reagieren euphorisch auf die Zahlen
QUALCOMM-Aktie springt zweistellig an: Neue KI- und Datencenter-Pläne sorgen für Anlegerfantasie QUALCOMM-Aktie springt zweistellig an: Neue KI- und Datencenter-Pläne sorgen für Anlegerfantasie
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Experten reagieren prompt

Micron-Aktie vor neuem Rekordhoch? Experten reagieren euphorisch auf die Zahlen

25.06.26 09:12 Uhr
Speichergigant im Höhenflug - warum Experten für die Micron-Aktie an der NASDAQ jetzt noch bullischer werden | finanzen.net

Mit einem kräftigen Kurssprung hat die Micron-Aktie auf die jüngste Quartalsbilanz reagiert. Nicht nur Anleger zeigten sich begeistert - auch Analysten wurden reihenweise euphorisch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Micron Technology Inc.
1.092,60 EUR 174,30 EUR 18,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

  • Micron übertrifft im dritten Quartal die Erwartungen deutlich.
  • BofA hebt das Kursziel auf 1.550 US-Dollar an
  • CFRA spricht von "phänomenalen" Zahlen, DA Davidson bleibt bei "Buy"

Die Zahlen von Micron haben an der Wall Street eine Welle von Kurszielanhebungen ausgelöst. Der Speicherkonzern verdiente im dritten Geschäftsquartal bereinigt 25,11 US-Dollar je Aktie, deutlich über dem Analystenkonsens von 20,49 US-Dollar, und steigerte den Umsatz auf 41,46 Milliarden US-Dollar nach erwarteten 35,69 Milliarden. Gegenüber dem Vorquartal entspricht das einem Sprung von rund 70 Prozent.

Nachbörslich legte die Aktie am 24. Juni um 15,78 Prozent auf 1.213,97 US-Dollar zu, womit sich ein neues Allzeithoch im regulären Handel andeuten könnte: Der bisherige Rekord liegt bei 1.213,56 US-Dollar. Für die Analysten ist weniger das Quartal selbst die Botschaft als der Ausblick.

Analysten überbieten sich mit Kurszielen

Den Ton gibt BofA Securities vor. Wie Investing.com berichtet, hebt Analyst Vivek Arya das Kursziel von 1.500 auf 1.550 US-Dollar an und bestätigt das Rating "Buy". Seine Begründung reicht über das Quartal hinaus: Die Zahl der strategischen Kundenverträge sei auf 16 gestiegen, und Speicher mache inzwischen rund 35 Prozent der KI-Investitionen der Kunden aus. Arya rechnet damit, dass diese Verträge nach vollständiger Umsetzung mindestens die Hälfte des Umsatzes ausmachen, und hält beim freien Cashflow Margen von 50 bis 60 Prozent für möglich. Auch DA Davidson bestätigte sein "Buy", wie aus einem weiteren Bericht von Investing.comhervorgeht. Das Haus hatte Speicher zuletzt nicht mehr als beliebig austauschbare Massenware eingestuft, sondern als strategisch knappes Gut im KI-Zeitalter.

Eine Stimme bringt die Wette auf den Punkt

Am deutlichsten wird CFRA-Analyst Angelo Zino. Im Gespräch mit Yahoo Finance nannte er die Zahlen schlicht "phänomenal": Der Umsatzausblick von rund 50 Milliarden US-Dollar für das laufende Quartal liege etwa 8 Milliarden US-Dollar über der eigenen Schätzung, die Bruttomarge von rund 86 Prozent übertreffe die erwarteten gut 80 Prozent. Entscheidend ist für ihn die Knappheit: Micron sei für das gesamte Kalenderjahr 2026 ausverkauft und voraussichtlich auch durch weite Teile von 2027. In diesem Markt gebe es weltweit nur drei ernstzunehmende Anbieter, ein neuer Großkonkurrent sei nicht in Sicht. Zino erwartet daher in den nächsten sechs bis acht Quartalen keine Entspannung beim Verhältnis von Angebot und Nachfrage.

Die offene Flanke heißt Bewertung

Bei aller Zustimmung bleibt eine Frage offen, und sie betrifft die Bewertung. Die Micron-Aktie hat sich binnen zwölf Monaten vervielfacht, die Spanne der vergangenen 52 Wochen reicht von 103,38 bis 1.213,56 US-Dollar. Aber selbst nach dieser Rally argumentieren die Optimisten, das Papier sei gemessen an der Gewinnkraft niedrig bewertet, weil die Schätzungen für die kommenden Jahre kräftig steigen. Genau hier liegt das Risiko: Die hohen Kursziele setzen voraus, dass die Nachfrage und die heutigen Rekordmargen anhalten. Micron selbst hat die Investitionen für das nächste Geschäftsjahr auf mehr als 40 Milliarden US-Dollar angehoben, ein Hinweis darauf, wie kapitalintensiv das Wachstum bleibt. Kippt der Speicherzyklus, träfe das eine Aktie, die viel Zukunft bereits eingepreist hat.

Den nächsten Beleg liefert das vierte Geschäftsquartal, das Micron mit rund 50 Milliarden US-Dollar Umsatz und einem bereinigten Gewinn von etwa 31 US-Dollar je Aktie in Aussicht gestellt hat. Erst die tatsächlichen Zahlen und der Tonfall zur HBM-Nachfrage werden zeigen, ob die Analysten mit ihren angehobenen Zielen richtig liegen.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar.

Anzeige: Kein Ausgabeaufschlag, keine Ordergebühr: Micron-Aktie bei finanzen.net zero handeln. (finanzen.net zero: https://www.finanzen.net/zero/)

In eigener Sache

Übrigens: Micron Technology und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Bangla press / Shutterstock.com, SergeyP / Shutterstock.com

Nachrichten zu Micron Technology Inc.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Micron Technology Inc.

DatumRatingAnalyst
08:31Micron Technology NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08:06Micron Technology OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.06.2026Micron Technology OutperformRBC Capital Markets
09.06.2026Micron Technology NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.04.2026Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:06Micron Technology OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.06.2026Micron Technology OutperformRBC Capital Markets
08.04.2026Micron Technology BuyUBS AG
26.06.2025Micron Technology OverweightBarclays Capital
19.12.2024Micron Technology BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08:31Micron Technology NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.06.2026Micron Technology NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.04.2019Micron Technology Market PerformCowen and Company, LLC
19.12.2018Micron Technology HoldNeedham & Company, LLC
19.12.2018Micron Technology Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
24.05.2017Micron Technology ReduceStandpoint Research
10.06.2011Micron Technology sellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2008Micron Technology NeueinschätzungGoldman Sachs Group Inc.
29.09.2008Micron Technology ErsteinschätzungJMP Securities LLC
04.04.2008Micron Technology below averageCaris & Company, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Micron Technology Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen