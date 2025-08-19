DAX24.266 -0,4%ESt505.413 -0,7%Top 10 Crypto15,98 -0,1%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.671 -1,7%Euro1,1687 -0,2%Öl66,10 -0,1%Gold3.348 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 TUI TUAG50 Siemens Energy ENER6Y UnitedHealth 869561 BASF BASF11 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Verhandlungen im Blick: DAX etwas tiefer -- Novo Nordisk erhält FDA-Zulassung für Wegovy -- Palantir, Lilium, Siemens Energy, Rüstungsaktien, Vestas, SMA Solar und Nordex im Fokus
Top News
Nach Ukraine-Gipfel und vor Trump-Selenskyj-Treffen: DAX tendiert niedriger Nach Ukraine-Gipfel und vor Trump-Selenskyj-Treffen: DAX tendiert niedriger
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Experten rechnen weltweit mit vier Prozent Inflation

18.08.25 11:26 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Inflation in aller Welt bleibt einer Erhebung des Münchner Ifo-Instituts zufolge hoch. Ökonominnen und Ökonomen weltweit rechnen für 2025 mit einer globalen Rate von durchschnittlich 4,0 Prozent, wie aus einer vierteljährlichen Expertenumfrage des Instituts hervorgeht. Dies entspreche den Erwartungen des Vorquartals. Die Erwartungen für Deutschland sind über die nächsten Jahre stabil bei 2,4 Prozent für 2025 und 2,3 Prozent für 2026 und 2028.

Wer­bung

"Die Inflationserwartungen haben sich auf hohem Niveau stabilisiert - sowohl kurzfristig als auch mit Blick auf die kommenden Jahre", sagte Ifo-Forscher Philipp Heil. Wesentlicher Treiber seien die aktuellen Handelskonflikte und Importzölle. Prognosen für das Jahr 2027 wurden nicht abgefragt.

Für 2026 gehen die Befragten von einem globalen Durchschnittswert von 3,9 Prozent, für 2028 von 3,7 Prozent aus. Die langfristigen Erwartungen stagnieren damit ebenfalls auf relativ hohem Niveau.

An der Umfrage vom 17. Juni 2025 bis zum 1. Juli 2025 nahmen 1340 Wirtschaftsexpertinnen und -experten aus 121 Ländern teil./dm/DP/mis