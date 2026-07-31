Experten sehen bei AIR France-KLM-Aktie Potenzial
Werte in diesem Artikel
2 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur AIR France-KLM-Aktie veröffentlicht.
2 Experten empfehlen das Halten der AIR France-KLM-Aktie.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 12,10 EUR, was einem Anstieg von 0,19 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der AIR France-KLM-Aktie von 11,91 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Hold an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|12,20 EUR
|2,48
|20.08.2026
|RBC Capital Markets
|12,00 EUR
|0,80
|04.08.2026
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf AIR France-KLM
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIR France-KLM
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle AIR France-KLM Aktie News
AIR France-KLM Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AIR France-KLM nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|04.08.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.26
|AIR France-KLM Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.26
|AIR France-KLM Overweight
|JP Morgan Chase & Co.