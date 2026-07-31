Experten sehen bei AIR France-KLM-Aktie Potenzial

31.08.26 18:00 Uhr

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 12,10 EUR, was einem Anstieg von 0,19 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der AIR France-KLM-Aktie von 11,91 EUR gleichkommt.

2 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur AIR France-KLM -Aktie veröffentlicht.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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