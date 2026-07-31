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Experten sehen bei AIR France-KLM-Aktie Potenzial

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIR France-KLM
11.72 EUR -0.18 EUR -1.51 %
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2 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur AIR France-KLM-Aktie veröffentlicht.

2 Experten empfehlen das Halten der AIR France-KLM-Aktie.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 12,10 EUR, was einem Anstieg von 0,19 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der AIR France-KLM-Aktie von 11,91 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Hold an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research12,20 EUR2,4820.08.2026
RBC Capital Markets12,00 EUR0,8004.08.2026

Redaktion finanzen.net

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AIR France-KLM Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AIR France-KLM nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
20.08.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
04.08.26 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
31.07.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
30.07.26 AIR France-KLM Sector Perform RBC Capital Markets
30.07.26 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.

Information

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