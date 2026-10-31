Experten sehen bei AIR France-KLM-Aktie Potenzial

31.10.26 18:00 Uhr

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Die AIR France-KLM-Aktie wurde im Oktober 2026 von 3 Analysten analysiert.

2 Analysten empfehlen die AIR France-KLM-Aktie mit Kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von AIR France-KLM mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 14,23 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 3,72 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der AIR France-KLM-Aktie von 10,51 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 14,50 EUR 37,96 14.10.2026 Bernstein Research 12,20 EUR 16,08 06.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 16,00 EUR 52,24 05.10.2026

Redaktion Finanzen.net