Experten sehen bei AIR France-KLM-Aktie Potenzial
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Die AIR France-KLM-Aktie wurde im Oktober 2026 von 3 Analysten analysiert.
2 Analysten empfehlen die AIR France-KLM-Aktie mit Kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von AIR France-KLM mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 14,23 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 3,72 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der AIR France-KLM-Aktie von 10,51 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|14,50 EUR
|37,96
|14.10.2026
|Bernstein Research
|12,20 EUR
|16,08
|06.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|16,00 EUR
|52,24
|05.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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