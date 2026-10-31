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Experten sehen bei AIR France-KLM-Aktie Potenzial

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIR France-KLM
10.34 EUR 0.06 EUR 0.63 %
Charts | News | Analysen

Die AIR France-KLM-Aktie wurde im Oktober 2026 von 3 Analysten analysiert.

2 Analysten empfehlen die AIR France-KLM-Aktie mit Kaufen, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von AIR France-KLM mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 14,23 EUR. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 3,72 EUR zum aktuellen PAR-Kurs der AIR France-KLM-Aktie von 10,51 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.14,50 EUR37,9614.10.2026
Bernstein Research12,20 EUR16,0806.10.2026
JP Morgan Chase & Co.16,00 EUR52,2405.10.2026

Redaktion Finanzen.net

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AIR France-KLM Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AIR France-KLM nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
14.10.26 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 AIR France-KLM Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.09.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
20.08.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research

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