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Experten sehen bei Akzo Nobel-Aktie Potenzial

30.04.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Akzo Nobel N.V.
49,28 EUR -0,98 EUR -1,95%
Charts|News|Analysen
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Die Akzo Nobel-Aktie wurde im April 2026 von 7 Analysten unter die Lupe genommen.

2 Experten empfehlen die Akzo Nobel-Aktie zu kaufen, 5 Experten empfehlen das Halten der Akzo Nobel-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 57,29 EUR beziffert, während der aktuelle Akzo Nobel-Kurs an der Börse EAM bei 49,59 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Goldman Sachs Group Inc.53,00 EUR6,8824.04.2026
Deutsche Bank AG55,00 EUR10,9123.04.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)67,00 EUR35,1123.04.2026
Jefferies & Company Inc.59,00 EUR18,9822.04.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)66,00 EUR33,0921.04.2026
Barclays Capital47,00 EUR-5,2202.04.2026
Goldman Sachs Group Inc.54,00 EUR8,8902.04.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Akzo Nobel N.V.

DatumMeistgelesen

Analysen zu Akzo Nobel N.V.

DatumRatingAnalyst
24.04.2026Akzo Nobel NeutralGoldman Sachs Group Inc.
23.04.2026Akzo Nobel HoldDeutsche Bank AG
23.04.2026Akzo Nobel BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.04.2026Akzo Nobel HoldJefferies & Company Inc.
21.04.2026Akzo Nobel BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
23.04.2026Akzo Nobel BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.04.2026Akzo Nobel BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.02.2026Akzo Nobel BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.02.2026Akzo Nobel BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.02.2026Akzo Nobel BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
24.04.2026Akzo Nobel NeutralGoldman Sachs Group Inc.
23.04.2026Akzo Nobel HoldDeutsche Bank AG
22.04.2026Akzo Nobel HoldJefferies & Company Inc.
02.04.2026Akzo Nobel Equal WeightBarclays Capital
02.04.2026Akzo Nobel NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
17.12.2018Akzo Nobel ReduceKepler Cheuvreux
13.12.2018Akzo Nobel ReduceHSBC
27.03.2018Akzo Nobel ReduceKepler Cheuvreux
30.03.2017Akzo Nobel SellBaader Bank
10.07.2014Akzo Nobel SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Akzo Nobel N.V. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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