Experten sehen bei Akzo Nobel-Aktie Potenzial
Werte in diesem Artikel
Die Akzo Nobel-Aktie wurde im April 2026 von 7 Analysten unter die Lupe genommen.
2 Experten empfehlen die Akzo Nobel-Aktie zu kaufen, 5 Experten empfehlen das Halten der Akzo Nobel-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 57,29 EUR beziffert, während der aktuelle Akzo Nobel-Kurs an der Börse EAM bei 49,59 EUR liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|53,00 EUR
|6,88
|24.04.2026
|Deutsche Bank AG
|55,00 EUR
|10,91
|23.04.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|67,00 EUR
|35,11
|23.04.2026
|Jefferies & Company Inc.
|59,00 EUR
|18,98
|22.04.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|66,00 EUR
|33,09
|21.04.2026
|Barclays Capital
|47,00 EUR
|-5,22
|02.04.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|54,00 EUR
|8,89
|02.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
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