Experten sehen bei Akzo Nobel-Aktie Potenzial

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Die Akzo Nobel-Aktie wurde im April 2026 von 7 Analysten unter die Lupe genommen.

2 Experten empfehlen die Akzo Nobel-Aktie zu kaufen, 5 Experten empfehlen das Halten der Akzo Nobel-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 57,29 EUR beziffert, während der aktuelle Akzo Nobel-Kurs an der Börse EAM bei 49,59 EUR liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Goldman Sachs Group Inc. 53,00 EUR 6,88 24.04.2026 Deutsche Bank AG 55,00 EUR 10,91 23.04.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 67,00 EUR 35,11 23.04.2026 Jefferies & Company Inc. 59,00 EUR 18,98 22.04.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 66,00 EUR 33,09 21.04.2026 Barclays Capital 47,00 EUR -5,22 02.04.2026 Goldman Sachs Group Inc. 54,00 EUR 8,89 02.04.2026

Redaktion finanzen.net