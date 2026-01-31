Experten sehen bei ASOS-Aktie Potenzial
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Die ASOS-Aktie wurde im April 2026 von 7 Analysten analysiert.
2 Analysten empfehlen die ASOS-Aktie mit Kaufen, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von ASOS mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 3,221 GBP für die ASOS-Aktie, was einem Anstieg von 0,98 GBP zum aktuellen LSE-Kurs in Höhe von 2,245 GBP entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|2,50 GBP
|11,36
|29.04.2026
|UBS AG
|2,40 GBP
|6,90
|24.04.2026
|Deutsche Bank AG
|3,75 GBP
|67,04
|23.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|2,40 GBP
|6,90
|23.04.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|6,00 GBP
|167,26
|23.04.2026
|RBC Capital Markets
|2,75 GBP
|22,49
|23.04.2026
|RBC Capital Markets
|2,75 GBP
|22,49
|20.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent