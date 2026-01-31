Experten sehen bei ASOS-Aktie Potenzial

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Die ASOS-Aktie wurde im April 2026 von 7 Analysten analysiert.

2 Analysten empfehlen die ASOS-Aktie mit Kaufen, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von ASOS mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 3,221 GBP für die ASOS-Aktie, was einem Anstieg von 0,98 GBP zum aktuellen LSE-Kurs in Höhe von 2,245 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 2,50 GBP 11,36 29.04.2026 UBS AG 2,40 GBP 6,90 24.04.2026 Deutsche Bank AG 3,75 GBP 67,04 23.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 2,40 GBP 6,90 23.04.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 6,00 GBP 167,26 23.04.2026 RBC Capital Markets 2,75 GBP 22,49 23.04.2026 RBC Capital Markets 2,75 GBP 22,49 20.04.2026

Redaktion finanzen.net