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Experten sehen bei ASOS-Aktie Potenzial

30.04.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ASOS plc
2,48 EUR -0,15 EUR -5,71%
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Die ASOS-Aktie wurde im April 2026 von 7 Analysten analysiert.

2 Analysten empfehlen die ASOS-Aktie mit Kaufen, 5 Analysten stufen die Anteilsscheine von ASOS mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 3,221 GBP für die ASOS-Aktie, was einem Anstieg von 0,98 GBP zum aktuellen LSE-Kurs in Höhe von 2,245 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG2,50 GBP11,3629.04.2026
UBS AG2,40 GBP6,9024.04.2026
Deutsche Bank AG3,75 GBP67,0423.04.2026
JP Morgan Chase & Co.2,40 GBP6,9023.04.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)6,00 GBP167,2623.04.2026
RBC Capital Markets2,75 GBP22,4923.04.2026
RBC Capital Markets2,75 GBP22,4920.04.2026

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
29.04.2026ASOS NeutralUBS AG
24.04.2026ASOS NeutralUBS AG
23.04.2026ASOS BuyDeutsche Bank AG
23.04.2026ASOS NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.04.2026ASOS BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
23.04.2026ASOS BuyDeutsche Bank AG
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24.11.2025ASOS UnderweightBarclays Capital
01.10.2025ASOS SellGoldman Sachs Group Inc.
25.03.2025ASOS SellGoldman Sachs Group Inc.
21.03.2025ASOS SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ASOS plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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