Experten sehen bei AUMOVIO-Aktie Potenzial

Die AUMOVIO-Aktie wurde im April 2026 von 6 Experten analysiert.

5 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von AUMOVIO mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 53,67 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 16,82 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von AUMOVIO in Höhe von 36,85 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 38,00 EUR 3,12 23.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 62,00 EUR 68,25 15.04.2026 Barclays Capital 55,00 EUR 49,25 14.04.2026 UBS AG 50,00 EUR 35,69 09.04.2026 Deutsche Bank AG 55,00 EUR 49,25 01.04.2026 JP Morgan Chase & Co. 62,00 EUR 68,25 01.04.2026

Redaktion finanzen.net