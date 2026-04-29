Experten sehen bei AUMOVIO-Aktie Potenzial
Werte in diesem Artikel
Die AUMOVIO-Aktie wurde im April 2026 von 6 Experten analysiert.
5 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von AUMOVIO mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 53,67 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 16,82 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von AUMOVIO in Höhe von 36,85 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|38,00 EUR
|3,12
|23.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|62,00 EUR
|68,25
|15.04.2026
|Barclays Capital
|55,00 EUR
|49,25
|14.04.2026
|UBS AG
|50,00 EUR
|35,69
|09.04.2026
|Deutsche Bank AG
|55,00 EUR
|49,25
|01.04.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|62,00 EUR
|68,25
|01.04.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent