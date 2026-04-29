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Experten sehen bei AUMOVIO-Aktie Potenzial

30.04.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
AUMOVIO
36,00 EUR -0,10 EUR -0,28%
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Die AUMOVIO-Aktie wurde im April 2026 von 6 Experten analysiert.

5 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Analyst stuft die Anteilsscheine von AUMOVIO mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 53,67 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 16,82 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von AUMOVIO in Höhe von 36,85 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research38,00 EUR3,1223.04.2026
JP Morgan Chase & Co.62,00 EUR68,2515.04.2026
Barclays Capital55,00 EUR49,2514.04.2026
UBS AG50,00 EUR35,6909.04.2026
Deutsche Bank AG55,00 EUR49,2501.04.2026
JP Morgan Chase & Co.62,00 EUR68,2501.04.2026

Redaktion finanzen.net

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Analysen zu AUMOVIO

DatumRatingAnalyst
23.04.2026AUMOVIO Market-PerformBernstein Research
15.04.2026AUMOVIO OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.04.2026AUMOVIO OverweightBarclays Capital
09.04.2026AUMOVIO BuyUBS AG
01.04.2026AUMOVIO BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
15.04.2026AUMOVIO OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.04.2026AUMOVIO OverweightBarclays Capital
09.04.2026AUMOVIO BuyUBS AG
01.04.2026AUMOVIO BuyDeutsche Bank AG
01.04.2026AUMOVIO OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
23.04.2026AUMOVIO Market-PerformBernstein Research
31.03.2026AUMOVIO HoldJefferies & Company Inc.
30.03.2026AUMOVIO HoldJefferies & Company Inc.
19.03.2026AUMOVIO Market-PerformBernstein Research
18.03.2026AUMOVIO Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.11.2025Aumovio UnderperformJefferies & Company Inc.
07.11.2025Aumovio UnderperformJefferies & Company Inc.
15.10.2025Aumovio UnderperformJefferies & Company Inc.

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