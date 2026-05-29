Experten sehen bei BP-Aktie Potenzial
Das sind die Analysten-Einschätzungen der BP-Aktie im vergangenen Monat.
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat haben 6 Experten ihre Einschätzung der BP-Aktie veröffentlicht.
4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Experten empfehlen das Halten der BP-Aktie.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 6,750 GBP beziffert, während der aktuelle BP-Kurs an der Börse LSE bei 5,218 GBP liegt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Jefferies & Company Inc.
|6,50 GBP
|24,57
|26.05.2026
|Barclays Capital
|6,50 GBP
|24,57
|26.05.2026
|RBC Capital Markets
|7,00 GBP
|34,15
|26.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|6,50 GBP
|24,57
|21.05.2026
|RBC Capital Markets
|7,00 GBP
|34,15
|11.05.2026
|UBS AG
|7,00 GBP
|34,15
|08.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com