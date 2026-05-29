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Monats-Einschätzungen

Experten sehen bei BP-Aktie Potenzial

31.05.26 18:00 Uhr
Experten sehen bei BP-Aktie Potenzial | finanzen.net

Das sind die Analysten-Einschätzungen der BP-Aktie im vergangenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
6,00 EUR 0,08 EUR 1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Monat haben 6 Experten ihre Einschätzung der BP-Aktie veröffentlicht.

4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Experten empfehlen das Halten der BP-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 6,750 GBP beziffert, während der aktuelle BP-Kurs an der Börse LSE bei 5,218 GBP liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Jefferies & Company Inc.6,50 GBP24,5726.05.2026
Barclays Capital6,50 GBP24,5726.05.2026
RBC Capital Markets7,00 GBP34,1526.05.2026
Jefferies & Company Inc.6,50 GBP24,5721.05.2026
RBC Capital Markets7,00 GBP34,1511.05.2026
UBS AG7,00 GBP34,1508.05.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

DatumMeistgelesen

Analysen zu BP plc (British Petrol)

DatumRatingAnalyst
26.05.2026BP HoldJefferies & Company Inc.
26.05.2026BP OverweightBarclays Capital
26.05.2026BP OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026BP HoldJefferies & Company Inc.
11.05.2026BP OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.05.2026BP OverweightBarclays Capital
26.05.2026BP OutperformRBC Capital Markets
11.05.2026BP OutperformRBC Capital Markets
08.05.2026BP BuyUBS AG
29.04.2026BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
26.05.2026BP HoldJefferies & Company Inc.
21.05.2026BP HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2026BP HoldJefferies & Company Inc.
28.04.2026BP Sector PerformRBC Capital Markets
28.04.2026BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BP plc (British Petrol) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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