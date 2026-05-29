Experten sehen bei BP-Aktie Potenzial

Monats-Einschätzungen

Das sind die Analysten-Einschätzungen der BP-Aktie im vergangenen Monat.

Werte in diesem Artikel

Im abgelaufenen Monat haben 6 Experten ihre Einschätzung der BP-Aktie veröffentlicht.

4 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, 2 Experten empfehlen das Halten der BP-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 6,750 GBP beziffert, während der aktuelle BP-Kurs an der Börse LSE bei 5,218 GBP liegt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 6,50 GBP 24,57 26.05.2026 Barclays Capital 6,50 GBP 24,57 26.05.2026 RBC Capital Markets 7,00 GBP 34,15 26.05.2026 Jefferies & Company Inc. 6,50 GBP 24,57 21.05.2026 RBC Capital Markets 7,00 GBP 34,15 11.05.2026 UBS AG 7,00 GBP 34,15 08.05.2026

Redaktion finanzen.net