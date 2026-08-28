Experten sehen bei Diageo-Aktie Potenzial

31.08.26 18:00 Uhr

Im vergangenen August haben 17 Experten die Aktie von Diageo wie folgt eingeschätzt.

9 Experten raten die Diageo-Aktie zu kaufen, 8 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Diageo ein Kursziel von 20,36 GBP. Dies bedeutet einen Anstieg von 3,27 GBP gegenüber dem aktuellen LSE-Kurs von 17,09 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 24,90 GBP 45,70 28.08.2026 RBC Capital Markets 20,00 GBP 17,03 24.08.2026 Jefferies & Company Inc. 22,00 GBP 28,73 19.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 18,00 GBP 5,32 12.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 19,00 GBP 11,18 10.08.2026 UBS AG 16,00 GBP -6,38 10.08.2026 Deutsche Bank AG 17,70 GBP 3,57 10.08.2026 Jefferies & Company Inc. 22,00 GBP 28,73 10.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 22,23 GBP 30,08 10.08.2026 Barclays Capital 22,30 GBP 30,49 07.08.2026 Deutsche Bank AG 17,00 GBP -0,53 07.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 18,00 GBP 5,32 07.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 18,00 GBP 5,32 06.08.2026 Bernstein Research 25,50 GBP 49,21 06.08.2026 Jefferies & Company Inc. 20,00 GBP 17,03 06.08.2026 Bernstein Research 25,50 GBP 49,21 04.08.2026 JP Morgan Chase & Co. 18,00 GBP 5,32 04.08.2026

Redaktion finanzen.net