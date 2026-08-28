DAX 26.258 -1,2%ESt50 6.420 -1,0%MSCI World 4.986 -0,1%Top 10 Crypto 10,14 +0,3%Nas 26.304 -0,4%Bitcoin 67.683 +1,3%Euro 1,1616 +0,3%Öl 90,6 +1,4%Gold 4.435 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Experten sehen bei Diageo-Aktie Potenzial

Werte in diesem Artikel
Aktien
Diageo plc
19.88 EUR -0.10 EUR -0.50 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Im vergangenen August haben 17 Experten die Aktie von Diageo wie folgt eingeschätzt.

9 Experten raten die Diageo-Aktie zu kaufen, 8 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für Diageo ein Kursziel von 20,36 GBP. Dies bedeutet einen Anstieg von 3,27 GBP gegenüber dem aktuellen LSE-Kurs von 17,09 GBP.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research24,90 GBP45,7028.08.2026
RBC Capital Markets20,00 GBP17,0324.08.2026
Jefferies & Company Inc.22,00 GBP28,7319.08.2026
JP Morgan Chase & Co.18,00 GBP5,3212.08.2026
Goldman Sachs Group Inc.19,00 GBP11,1810.08.2026
UBS AG16,00 GBP-6,3810.08.2026
Deutsche Bank AG17,70 GBP3,5710.08.2026
Jefferies & Company Inc.22,00 GBP28,7310.08.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)22,23 GBP30,0810.08.2026
Barclays Capital22,30 GBP30,4907.08.2026
Deutsche Bank AG17,00 GBP-0,5307.08.2026
JP Morgan Chase & Co.18,00 GBP5,3207.08.2026
JP Morgan Chase & Co.18,00 GBP5,3206.08.2026
Bernstein Research25,50 GBP49,2106.08.2026
Jefferies & Company Inc.20,00 GBP17,0306.08.2026
Bernstein Research25,50 GBP49,2104.08.2026
JP Morgan Chase & Co.18,00 GBP5,3204.08.2026

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Diageo Aktie News

Werbung

Diageo Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Diageo nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
28.08.26 Diageo Outperform Bernstein Research
24.08.26 Diageo Outperform RBC Capital Markets
19.08.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
12.08.26 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
10.08.26 Diageo Neutral Goldman Sachs Group Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.