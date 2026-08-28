Experten sehen bei Diageo-Aktie Potenzial
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Im vergangenen August haben 17 Experten die Aktie von Diageo wie folgt eingeschätzt.
9 Experten raten die Diageo-Aktie zu kaufen, 8 Experten empfehlen, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für Diageo ein Kursziel von 20,36 GBP. Dies bedeutet einen Anstieg von 3,27 GBP gegenüber dem aktuellen LSE-Kurs von 17,09 GBP.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|24,90 GBP
|45,70
|28.08.2026
|RBC Capital Markets
|20,00 GBP
|17,03
|24.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|22,00 GBP
|28,73
|19.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|18,00 GBP
|5,32
|12.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|19,00 GBP
|11,18
|10.08.2026
|UBS AG
|16,00 GBP
|-6,38
|10.08.2026
|Deutsche Bank AG
|17,70 GBP
|3,57
|10.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|22,00 GBP
|28,73
|10.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22,23 GBP
|30,08
|10.08.2026
|Barclays Capital
|22,30 GBP
|30,49
|07.08.2026
|Deutsche Bank AG
|17,00 GBP
|-0,53
|07.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|18,00 GBP
|5,32
|07.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|18,00 GBP
|5,32
|06.08.2026
|Bernstein Research
|25,50 GBP
|49,21
|06.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|20,00 GBP
|17,03
|06.08.2026
|Bernstein Research
|25,50 GBP
|49,21
|04.08.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|18,00 GBP
|5,32
|04.08.2026
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|Diageo Outperform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.