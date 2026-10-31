Experten sehen bei Iberdrola SA-Aktie Potenzial

Analystenmeinungen

31.10.26 18:00 Uhr

So schätzten Experten die Iberdrola SA-Aktie im letzten Monat ein.

Werte in diesem Artikel

Im Oktober 2026 haben 11 Analysten eine Einschätzung der Iberdrola SA-Aktie vorgenommen.

5 Experten sehen das Papier als Kauf, 6 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 21,31 EUR für die Iberdrola SA-Aktie, was einem Abschlag von 0,87 EUR zum aktuellen STN-Kurs von 22,18 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 24,00 EUR 8,21 27.10.2026 Deutsche Bank AG 22,00 EUR -0,81 22.10.2026 UBS AG 24,00 EUR 8,21 22.10.2026 DZ BANK - - 21.10.2026 Bernstein Research 20,00 EUR -9,83 21.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 18,00 EUR -18,85 21.10.2026 Jefferies & Company Inc. 20,70 EUR -6,67 21.10.2026 RBC Capital Markets 20,00 EUR -9,83 21.10.2026 Deutsche Bank AG 22,00 EUR -0,81 14.10.2026 JP Morgan Chase & Co. 18,00 EUR -18,85 14.10.2026 Jefferies & Company Inc. 20,70 EUR -6,67 14.10.2026 JP Morgan Chase & Co. - - 12.10.2026 Goldman Sachs Group Inc. 25,00 EUR 12,71 01.10.2026

Redaktion Finanzen.net