Experten sehen bei Iberdrola SA-Aktie Potenzial
So schätzten Experten die Iberdrola SA-Aktie im letzten Monat ein.
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Im Oktober 2026 haben 11 Analysten eine Einschätzung der Iberdrola SA-Aktie vorgenommen.
5 Experten sehen das Papier als Kauf, 6 Experten raten, die Aktie zu halten.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 21,31 EUR für die Iberdrola SA-Aktie, was einem Abschlag von 0,87 EUR zum aktuellen STN-Kurs von 22,18 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|24,00 EUR
|8,21
|27.10.2026
|Deutsche Bank AG
|22,00 EUR
|-0,81
|22.10.2026
|UBS AG
|24,00 EUR
|8,21
|22.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|21.10.2026
|Bernstein Research
|20,00 EUR
|-9,83
|21.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|18,00 EUR
|-18,85
|21.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|20,70 EUR
|-6,67
|21.10.2026
|RBC Capital Markets
|20,00 EUR
|-9,83
|21.10.2026
|Deutsche Bank AG
|22,00 EUR
|-0,81
|14.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|18,00 EUR
|-18,85
|14.10.2026
|Jefferies & Company Inc.
|20,70 EUR
|-6,67
|14.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|12.10.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|25,00 EUR
|12,71
|01.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images