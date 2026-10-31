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Analystenmeinungen

Experten sehen bei Iberdrola SA-Aktie Potenzial

Experten sehen bei Iberdrola SA-Aktie Potenzial

So schätzten Experten die Iberdrola SA-Aktie im letzten Monat ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Iberdrola SA
22.21 EUR 0.06 EUR 0.27 %
Charts | News | Analysen

Im Oktober 2026 haben 11 Analysten eine Einschätzung der Iberdrola SA-Aktie vorgenommen.

5 Experten sehen das Papier als Kauf, 6 Experten raten, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 21,31 EUR für die Iberdrola SA-Aktie, was einem Abschlag von 0,87 EUR zum aktuellen STN-Kurs von 22,18 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG24,00 EUR8,2127.10.2026
Deutsche Bank AG22,00 EUR-0,8122.10.2026
UBS AG24,00 EUR8,2122.10.2026
DZ BANK--21.10.2026
Bernstein Research20,00 EUR-9,8321.10.2026
JP Morgan Chase & Co.18,00 EUR-18,8521.10.2026
Jefferies & Company Inc.20,70 EUR-6,6721.10.2026
RBC Capital Markets20,00 EUR-9,8321.10.2026
Deutsche Bank AG22,00 EUR-0,8114.10.2026
JP Morgan Chase & Co.18,00 EUR-18,8514.10.2026
Jefferies & Company Inc.20,70 EUR-6,6714.10.2026
JP Morgan Chase & Co.--12.10.2026
Goldman Sachs Group Inc.25,00 EUR12,7101.10.2026

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Cristina Arias/Getty Images

Aktuelle Iberdrola SA Aktie News

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Iberdrola SA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Iberdrola SA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
27.10.26 Iberdrola SA Buy UBS AG
22.10.26 Iberdrola SA Buy Deutsche Bank AG
22.10.26 Iberdrola SA Buy UBS AG
21.10.26 Iberdrola SA Halten DZ BANK
21.10.26 Iberdrola SA Market-Perform Bernstein Research

Information

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