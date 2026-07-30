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Im abgelaufenen Monat

Experten sehen bei Knorr-Bremse-Aktie Potenzial

Experten sehen bei Knorr-Bremse-Aktie Potenzial

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Knorr-Bremse-Aktie in den Fokus genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Knorr-Bremse
103.60 EUR -0.80 EUR -0.77 %
Charts | News | Analysen
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Die Knorr-Bremse-Aktie wurde im Juli 2026 von 9 Experten analysiert.

5 Experten raten die Knorr-Bremse-Aktie zu kaufen, 3 Experten raten, die Aktie zu halten, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 114,67 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Knorr-Bremse auf 102,90 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)125,00 EUR21,4831.07.2026
Deutsche Bank AG118,00 EUR14,6731.07.2026
Jefferies & Company Inc.125,00 EUR21,4830.07.2026
JP Morgan Chase & Co.108,00 EUR4,9630.07.2026
JP Morgan Chase & Co.108,00 EUR4,9616.07.2026
Barclays Capital92,00 EUR-10,5914.07.2026
JP Morgan Chase & Co.108,00 EUR4,9609.07.2026
UBS AG123,00 EUR19,5307.07.2026
Jefferies & Company Inc.125,00 EUR21,4807.07.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

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Knorr-Bremse Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Knorr-Bremse nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
14:06 Knorr-Bremse Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:01 Knorr-Bremse Buy Deutsche Bank AG
30.07.26 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.