Experten sehen bei Knorr-Bremse-Aktie Potenzial
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Knorr-Bremse-Aktie in den Fokus genommen.
Werte in diesem Artikel
Die Knorr-Bremse-Aktie wurde im Juli 2026 von 9 Experten analysiert.
5 Experten raten die Knorr-Bremse-Aktie zu kaufen, 3 Experten raten, die Aktie zu halten, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 114,67 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Knorr-Bremse auf 102,90 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|125,00 EUR
|21,48
|31.07.2026
|Deutsche Bank AG
|118,00 EUR
|14,67
|31.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|125,00 EUR
|21,48
|30.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|108,00 EUR
|4,96
|30.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|108,00 EUR
|4,96
|16.07.2026
|Barclays Capital
|92,00 EUR
|-10,59
|14.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|108,00 EUR
|4,96
|09.07.2026
|UBS AG
|123,00 EUR
|19,53
|07.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|125,00 EUR
|21,48
|07.07.2026
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG
Aktuelle Knorr-Bremse Aktie News
Knorr-Bremse Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Knorr-Bremse nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|14:06
|Knorr-Bremse Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:01
|Knorr-Bremse Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.