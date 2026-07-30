Experten sehen bei Knorr-Bremse-Aktie Potenzial

Im abgelaufenen Monat

31.07.26 18:00 Uhr

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Knorr-Bremse-Aktie in den Fokus genommen.

Werte in diesem Artikel

Die Knorr-Bremse-Aktie wurde im Juli 2026 von 9 Experten analysiert.

5 Experten raten die Knorr-Bremse-Aktie zu kaufen, 3 Experten raten, die Aktie zu halten, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 114,67 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Knorr-Bremse auf 102,90 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 125,00 EUR 21,48 31.07.2026 Deutsche Bank AG 118,00 EUR 14,67 31.07.2026 Jefferies & Company Inc. 125,00 EUR 21,48 30.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 108,00 EUR 4,96 30.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 108,00 EUR 4,96 16.07.2026 Barclays Capital 92,00 EUR -10,59 14.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 108,00 EUR 4,96 09.07.2026 UBS AG 123,00 EUR 19,53 07.07.2026 Jefferies & Company Inc. 125,00 EUR 21,48 07.07.2026

Redaktion finanzen.net