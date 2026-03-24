Experten sehen bei Linde-Aktie Potenzial
Werte in diesem Artikel
Die Linde-Aktie wurde im März 2026 von 5 Analysten unter die Lupe genommen.
5 Experten empfehlen die Linde-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 534,80 USD, was einem erwarteten Anstieg von 36,39 USD zum aktuellen NAS-Stand der Linde-Aktie von 498,41 USD entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|26.03.2026
|Bernstein Research
|537,00 USD
|7,74
|13.03.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|525,00 USD
|5,33
|13.03.2026
|UBS AG
|550,00 USD
|10,35
|11.03.2026
|Bernstein Research
|537,00 USD
|7,74
|03.03.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent