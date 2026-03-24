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Experten sehen bei Linde-Aktie Potenzial

31.03.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Linde plc
431,20 EUR -7,20 EUR -1,64%
Charts|News|Analysen
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Die Linde-Aktie wurde im März 2026 von 5 Analysten unter die Lupe genommen.

5 Experten empfehlen die Linde-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 534,80 USD, was einem erwarteten Anstieg von 36,39 USD zum aktuellen NAS-Stand der Linde-Aktie von 498,41 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--26.03.2026
Bernstein Research537,00 USD7,7413.03.2026
JP Morgan Chase & Co.525,00 USD5,3313.03.2026
UBS AG550,00 USD10,3511.03.2026
Bernstein Research537,00 USD7,7403.03.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Linde plc

DatumMeistgelesen

Analysen zu Linde plc

DatumRatingAnalyst
26.03.2026Linde HaltenDZ BANK
13.03.2026Linde OutperformBernstein Research
13.03.2026Linde OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.03.2026Linde BuyUBS AG
03.03.2026Linde OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.03.2026Linde OutperformBernstein Research
13.03.2026Linde OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.03.2026Linde BuyUBS AG
03.03.2026Linde OutperformBernstein Research
25.02.2026Linde OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
26.03.2026Linde HaltenDZ BANK
09.02.2026Linde HaltenDZ BANK
06.02.2026Linde NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.06.2025Linde NeutralUBS AG
26.05.2025Linde NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.02.2023Linde ReduceBaader Bank
19.01.2023Linde ReduceBaader Bank
27.10.2022Linde ReduceBaader Bank
25.10.2022Linde ReduceBaader Bank
18.10.2022Linde ReduceBaader Bank

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Linde plc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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