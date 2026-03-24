Experten sehen bei Linde-Aktie Potenzial

Die Linde-Aktie wurde im März 2026 von 5 Analysten unter die Lupe genommen.

5 Experten empfehlen die Linde-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 534,80 USD, was einem erwarteten Anstieg von 36,39 USD zum aktuellen NAS-Stand der Linde-Aktie von 498,41 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 26.03.2026 Bernstein Research 537,00 USD 7,74 13.03.2026 JP Morgan Chase & Co. 525,00 USD 5,33 13.03.2026 UBS AG 550,00 USD 10,35 11.03.2026 Bernstein Research 537,00 USD 7,74 03.03.2026

Redaktion finanzen.net