Experten sehen bei London Stock Exchange (LSE)-Aktie Potenzial
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Im Juli 2026 haben 7 Analysten eine Einschätzung der London Stock Exchange (LSE)-Aktie vorgenommen.
7 Experten stufen die London Stock Exchange (LSE)-Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 119,27 GBP, was einem erwarteten Anstieg von 35,29 GBP zum aktuellen LSE-Stand der London Stock Exchange (LSE)-Aktie von 83,98 GBP entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|117,00 GBP
|39,32
|31.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|110,00 GBP
|30,98
|30.07.2026
|RBC Capital Markets
|136,00 GBP
|61,94
|30.07.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|134,90 GBP
|60,63
|08.07.2026
|UBS AG
|117,00 GBP
|39,32
|07.07.2026
|Jefferies & Company Inc.
|110,00 GBP
|30,98
|06.07.2026
|Deutsche Bank AG
|110,00 GBP
|30,98
|01.07.2026
Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
|Analyst
|16:01
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|UBS AG
|30.07.26
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|London Stock Exchange (LSE) Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.26
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|London Stock Exchange (LSE) Buy
|UBS AG