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Experten sehen bei London Stock Exchange (LSE)-Aktie Potenzial

Werte in diesem Artikel
Aktien
London Stock Exchange (LSE)
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Im Juli 2026 haben 7 Analysten eine Einschätzung der London Stock Exchange (LSE)-Aktie vorgenommen.

7 Experten stufen die London Stock Exchange (LSE)-Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 119,27 GBP, was einem erwarteten Anstieg von 35,29 GBP zum aktuellen LSE-Stand der London Stock Exchange (LSE)-Aktie von 83,98 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG117,00 GBP39,3231.07.2026
Jefferies & Company Inc.110,00 GBP30,9830.07.2026
RBC Capital Markets136,00 GBP61,9430.07.2026
Goldman Sachs Group Inc.134,90 GBP60,6308.07.2026
UBS AG117,00 GBP39,3207.07.2026
Jefferies & Company Inc.110,00 GBP30,9806.07.2026
Deutsche Bank AG110,00 GBP30,9801.07.2026

Redaktion finanzen.net

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London Stock Exchange (LSE) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für London Stock Exchange (LSE) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
16:01 London Stock Exchange (LSE) Buy UBS AG
30.07.26 London Stock Exchange (LSE) Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 London Stock Exchange (LSE) Outperform RBC Capital Markets
08.07.26 London Stock Exchange (LSE) Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.07.26 London Stock Exchange (LSE) Buy UBS AG