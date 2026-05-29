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Experten sehen bei McDonalds-Aktie Potenzial

31.05.26 22:30 Uhr
Experten sehen bei McDonalds-Aktie Potenzial | finanzen.net

Das sind die Ergebnisse der Experten für die McDonalds-Aktie im abgelaufenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
McDonald's Corp.
241,00 EUR 2,40 EUR 1,01%
Charts|News|Analysen
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Im vergangenen Mai haben 9 Experten die Aktie von McDonalds wie folgt eingeschätzt.

7 Analysten empfehlen die McDonalds-Aktie mit Kaufen, 2 Experten empfehlen das Halten der McDonalds-Aktie.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 332,78 USD, was einem Anstieg von 53,58 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der McDonalds-Aktie von 279,20 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG365,00 USD30,7319.05.2026
JP Morgan Chase & Co.305,00 USD9,2411.05.2026
RBC Capital Markets305,00 USD9,2408.05.2026
Barclays Capital350,00 USD25,3608.05.2026
RBC Capital Markets330,00 USD18,1907.05.2026
UBS AG365,00 USD30,7304.05.2026

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Bikeworldtravel / Shutterstock.com

Nachrichten zu McDonald's Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu McDonald's Corp.

DatumRatingAnalyst
19.05.2026McDonalds BuyUBS AG
11.05.2026McDonalds OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.05.2026McDonalds Sector PerformRBC Capital Markets
08.05.2026McDonalds OverweightBarclays Capital
07.05.2026McDonalds Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
19.05.2026McDonalds BuyUBS AG
11.05.2026McDonalds OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.05.2026McDonalds OverweightBarclays Capital
04.05.2026McDonalds BuyUBS AG
24.02.2026McDonalds OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.05.2026McDonalds Sector PerformRBC Capital Markets
07.05.2026McDonalds Sector PerformRBC Capital Markets
11.03.2026McDonalds Sector PerformRBC Capital Markets
05.03.2026McDonalds Market-PerformBernstein Research
05.03.2026McDonalds Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.07.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.04.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.01.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.10.2015McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für McDonald's Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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