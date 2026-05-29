Experten sehen bei McDonalds-Aktie Potenzial
Das sind die Ergebnisse der Experten für die McDonalds-Aktie im abgelaufenen Monat.
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Im vergangenen Mai haben 9 Experten die Aktie von McDonalds wie folgt eingeschätzt.
7 Analysten empfehlen die McDonalds-Aktie mit Kaufen, 2 Experten empfehlen das Halten der McDonalds-Aktie.
Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 332,78 USD, was einem Anstieg von 53,58 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der McDonalds-Aktie von 279,20 USD gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|365,00 USD
|30,73
|19.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|305,00 USD
|9,24
|11.05.2026
|RBC Capital Markets
|305,00 USD
|9,24
|08.05.2026
|Barclays Capital
|350,00 USD
|25,36
|08.05.2026
|RBC Capital Markets
|330,00 USD
|18,19
|07.05.2026
|UBS AG
|365,00 USD
|30,73
|04.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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|Hebel
|KO
|Emittent
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