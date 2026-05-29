Experten sehen bei McDonalds-Aktie Potenzial

Einstufungen

Das sind die Ergebnisse der Experten für die McDonalds-Aktie im abgelaufenen Monat.

Werte in diesem Artikel

Im vergangenen Mai haben 9 Experten die Aktie von McDonalds wie folgt eingeschätzt.

7 Analysten empfehlen die McDonalds-Aktie mit Kaufen, 2 Experten empfehlen das Halten der McDonalds-Aktie.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 332,78 USD, was einem Anstieg von 53,58 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der McDonalds-Aktie von 279,20 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 365,00 USD 30,73 19.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 305,00 USD 9,24 11.05.2026 RBC Capital Markets 305,00 USD 9,24 08.05.2026 Barclays Capital 350,00 USD 25,36 08.05.2026 RBC Capital Markets 330,00 USD 18,19 07.05.2026 UBS AG 365,00 USD 30,73 04.05.2026

Redaktion finanzen.net