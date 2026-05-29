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Expertenprognosen

Experten sehen bei NVIDIA-Aktie Potenzial

31.05.26 22:30 Uhr
Experten sehen bei NVIDIA-Aktie Potenzial | finanzen.net

So geht es mit der NVIDIA-Aktie Experten zufolge weiter.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
181,86 EUR -2,20 EUR -1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Mai 2026 haben 30 Analysten eine Einschätzung der NVIDIA-Aktie vorgenommen.

30 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für NVIDIA ein Kursziel von 307,77 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 96,63 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 211,14 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--21.05.2026
UBS AG280,00 USD32,6121.05.2026
RBC Capital Markets270,00 USD27,8821.05.2026
JP Morgan Chase & Co.280,00 USD32,6121.05.2026
Barclays Capital275,00 USD30,2521.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.285,00 USD34,9821.05.2026
Bernstein Research315,00 USD49,1921.05.2026
Jefferies & Company Inc.300,00 USD42,0921.05.2026
RBC Capital Markets250,00 USD18,4014.05.2026
UBS AG275,00 USD30,2514.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.250,00 USD18,4007.05.2026

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.05.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
21.05.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
21.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
21.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
21.05.2026NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.05.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

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Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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