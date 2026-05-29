Experten sehen bei NVIDIA-Aktie Potenzial
So geht es mit der NVIDIA-Aktie Experten zufolge weiter.
Werte in diesem Artikel
Im Mai 2026 haben 30 Analysten eine Einschätzung der NVIDIA-Aktie vorgenommen.
30 Experten empfehlen die Aktie zum Kauf.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für NVIDIA ein Kursziel von 307,77 USD. Dies bedeutet einen Anstieg von 96,63 USD gegenüber dem aktuellen NAS-Kurs von 211,14 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|21.05.2026
|UBS AG
|280,00 USD
|32,61
|21.05.2026
|RBC Capital Markets
|270,00 USD
|27,88
|21.05.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|280,00 USD
|32,61
|21.05.2026
|Barclays Capital
|275,00 USD
|30,25
|21.05.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|285,00 USD
|34,98
|21.05.2026
|Bernstein Research
|315,00 USD
|49,19
|21.05.2026
|Jefferies & Company Inc.
|300,00 USD
|42,09
|21.05.2026
|RBC Capital Markets
|250,00 USD
|18,40
|14.05.2026
|UBS AG
|275,00 USD
|30,25
|14.05.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|250,00 USD
|18,40
|07.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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