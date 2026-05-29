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Experten sehen bei Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie Potenzial

31.05.26 18:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Shell (ex Royal Dutch Shell)
36,08 EUR 0,13 EUR 0,36%
Charts|News|Analysen
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Im vergangenen Mai haben 8 Experten die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) wie folgt eingeschätzt.

7 Analysten empfehlen die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit Kaufen, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 41,50 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie, was einem Anstieg von 10,32 GBP zum aktuellen LSE-Kurs in Höhe von 31,18 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.39,00 GBP25,0822.05.2026
Jefferies & Company Inc.45,00 GBP44,3221.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)40,00 GBP28,2912.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.--08.05.2026
JP Morgan Chase & Co.39,00 GBP25,0808.05.2026
UBS AG35,00 GBP12,2508.05.2026
Barclays Capital45,00 GBP44,3208.05.2026
Jefferies & Company Inc.44,00 GBP41,1207.05.2026
Barclays Capital45,00 GBP44,3207.05.2026

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

DatumRatingAnalyst
22.05.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.05.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
12.05.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.05.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.05.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.05.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJefferies & Company Inc.
12.05.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) BuyGoldman Sachs Group Inc.
08.05.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.05.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
28.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
09.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) NeutralUBS AG
08.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
08.04.2026Shell (ex Royal Dutch Shell) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.08.2020Shell (Royal Dutch Shell) (A) UnderweightBarclays Capital
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell (Royal Dutch Shell) (A) SellCitigroup Corp.
29.11.2017Shell B SellCitigroup Corp.
30.01.2015Royal Dutch Shell Grou b SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Shell (ex Royal Dutch Shell) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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