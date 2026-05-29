Experten sehen bei Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie Potenzial

Im vergangenen Mai haben 8 Experten die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) wie folgt eingeschätzt.

7 Analysten empfehlen die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit Kaufen, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 41,50 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie, was einem Anstieg von 10,32 GBP zum aktuellen LSE-Kurs in Höhe von 31,18 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 39,00 GBP 25,08 22.05.2026 Jefferies & Company Inc. 45,00 GBP 44,32 21.05.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 40,00 GBP 28,29 12.05.2026 Goldman Sachs Group Inc. - - 08.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 39,00 GBP 25,08 08.05.2026 UBS AG 35,00 GBP 12,25 08.05.2026 Barclays Capital 45,00 GBP 44,32 08.05.2026 Jefferies & Company Inc. 44,00 GBP 41,12 07.05.2026 Barclays Capital 45,00 GBP 44,32 07.05.2026

Redaktion finanzen.net