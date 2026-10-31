Experten sehen bei SpaceX-Aktie Potenzial
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Im abgelaufenen Monat haben 26 Experten ihre Analyse der SpaceX-Aktie abgegeben.
24 Experten sehen das Papier als Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von SpaceX mit Halten ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 269,77 USD für die SpaceX-Aktie, was einem Anstieg von 135,05 USD zum aktuellen NAS-Kurs in Höhe von 134,72 USD entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|250,00 USD
|85,57
|26.10.2026
|Bernstein Research
|268,00 USD
|98,93
|26.10.2026
|RBC Capital Markets
|225,00 USD
|67,01
|21.10.2026
|Deutsche Bank AG
|235,00 USD
|74,44
|21.10.2026
|UBS AG
|230,00 USD
|70,72
|21.10.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|500,00 USD
|271,14
|21.10.2026
|DZ BANK
|-
|-
|21.10.2026
|Barclays Capital
|300,00 USD
|122,68
|21.10.2026
|Bernstein Research
|248,00 USD
|84,09
|21.10.2026
|Deutsche Bank AG
|235,00 USD
|74,44
|19.10.2026
|Bernstein Research
|248,00 USD
|84,09
|19.10.2026
|RBC Capital Markets
|225,00 USD
|67,01
|09.10.2026
|Bernstein Research
|248,00 USD
|84,09
|09.10.2026
Redaktion Finanzen.net
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