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Experten sehen bei SpaceX-Aktie Potenzial

Werte in diesem Artikel
Aktien
SpaceX
121.80 EUR -5.64 EUR -4.43 %
Charts | News | Analysen

Im abgelaufenen Monat haben 26 Experten ihre Analyse der SpaceX-Aktie abgegeben.

24 Experten sehen das Papier als Kauf, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von SpaceX mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 269,77 USD für die SpaceX-Aktie, was einem Anstieg von 135,05 USD zum aktuellen NAS-Kurs in Höhe von 134,72 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG250,00 USD85,5726.10.2026
Bernstein Research268,00 USD98,9326.10.2026
RBC Capital Markets225,00 USD67,0121.10.2026
Deutsche Bank AG235,00 USD74,4421.10.2026
UBS AG230,00 USD70,7221.10.2026
JP Morgan Chase & Co.500,00 USD271,1421.10.2026
DZ BANK--21.10.2026
Barclays Capital300,00 USD122,6821.10.2026
Bernstein Research248,00 USD84,0921.10.2026
Deutsche Bank AG235,00 USD74,4419.10.2026
Bernstein Research248,00 USD84,0919.10.2026
RBC Capital Markets225,00 USD67,0109.10.2026
Bernstein Research248,00 USD84,0909.10.2026

Redaktion Finanzen.net

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SpaceX Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SpaceX nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
26.10.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
26.10.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
21.10.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
21.10.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
21.10.26 SpaceX Buy UBS AG

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