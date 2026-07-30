DAX 25.629 +0,1%ESt50 6.358 +0,2%MSCI World 4.822 +1,6%Top 10 Crypto 8,05 -3,0%Nas 25.329 +0,8%Bitcoin 54.621 -2,7%Euro 1,1531 +0,0%Öl 90,1 +1,2%Gold 4.054 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Experten sehen bei UniCredit-Aktie Potenzial

Werte in diesem Artikel
Aktien
UniCredit S.p.A.
81.69 EUR 0.16 EUR 0.20 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Im Juli 2026 haben 4 Experten die UniCredit-Aktie analysiert.

3 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Experte empfiehlt das Halten der UniCredit-Aktie.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 89,25 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 7,46 EUR zum aktuellen FSE-Kurs von UniCredit in Höhe von 81,79 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.94,00 EUR14,9327.07.2026
Deutsche Bank AG77,00 EUR-5,8624.07.2026
DZ BANK--24.07.2026
JP Morgan Chase & Co.93,00 EUR13,7123.07.2026
JP Morgan Chase & Co.93,00 EUR13,7102.07.2026

Redaktion finanzen.net

Aktuelle UniCredit Aktie News

Werbung

UniCredit Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für UniCredit nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
27.07.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
24.07.26 UniCredit Kaufen DZ BANK
23.07.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.