Experten sehen bei UniCredit-Aktie Potenzial
Werte in diesem Artikel
Im Juli 2026 haben 4 Experten die UniCredit-Aktie analysiert.
3 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Experte empfiehlt das Halten der UniCredit-Aktie.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 89,25 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 7,46 EUR zum aktuellen FSE-Kurs von UniCredit in Höhe von 81,79 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|94,00 EUR
|14,93
|27.07.2026
|Deutsche Bank AG
|77,00 EUR
|-5,86
|24.07.2026
|DZ BANK
|-
|-
|24.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|93,00 EUR
|13,71
|23.07.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|93,00 EUR
|13,71
|02.07.2026
Redaktion finanzen.net
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.