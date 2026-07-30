Experten sehen bei UniCredit-Aktie Potenzial

31.07.26 18:00 Uhr

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Im Juli 2026 haben 4 Experten die UniCredit-Aktie analysiert.

3 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Experte empfiehlt das Halten der UniCredit-Aktie.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 89,25 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 7,46 EUR zum aktuellen FSE-Kurs von UniCredit in Höhe von 81,79 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 94,00 EUR 14,93 27.07.2026 Deutsche Bank AG 77,00 EUR -5,86 24.07.2026 DZ BANK - - 24.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 93,00 EUR 13,71 23.07.2026 JP Morgan Chase & Co. 93,00 EUR 13,71 02.07.2026

Redaktion finanzen.net