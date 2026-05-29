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Analysten-Einschätzungen

Experten sehen bei Verbund-Aktie weniger Potenzial

31.05.26 18:00 Uhr
Experten sehen bei Verbund-Aktie weniger Potenzial | finanzen.net

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Verbund-Aktie im vergangenen Monat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Verbund AG
57,80 EUR -0,10 EUR -0,17%
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Aktie kaufen

Die Verbund-Aktie wurde im Mai 2026 von 5 Experten analysiert.

1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Verbund mit Halten ein, 3 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 56,26 EUR für die Verbund-Aktie, was einem Abschlag von 1,29 EUR zum aktuellen WIEN-Kurs in Höhe von 57,55 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG55,00 EUR-4,4326.05.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)59,80 EUR3,9121.05.2026
UBS AG55,00 EUR-4,4319.05.2026
Deutsche Bank AG55,00 EUR-4,4315.05.2026

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages

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Analysen zu Verbund AG

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05.12.2012Verbund outperformExane-BNP Paribas SA
01.11.2012Verbun a reduceNomura
19.10.2012Verbun a outperformExane-BNP Paribas SA
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19.10.2012Verbun a outperformExane-BNP Paribas SA
07.09.2012Verbun a outperformExane-BNP Paribas SA
10.08.2012Verbun a kaufenFuchsbriefe
01.08.2012Verbun a outperformExane-BNP Paribas SA
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10.08.2012Verbun a equal-weightMorgan Stanley
27.07.2012Verbun a neutralUBS AG
02.03.2012Verbun a haltenErste Bank AG
24.02.2012Verbun a haltenErste Bank AG
28.10.2011Verbun a haltenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.11.2012Verbun a reduceNomura
21.11.2011Verbun a reduceNomura
30.06.2011Verbun a sellUBS AG
20.04.2010Verbund "sell"Société Générale Group S.A. (SG)
28.10.2009Verbund sellSociété Générale Group S.A. (SG)

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