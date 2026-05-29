Experten sehen bei Verbund-Aktie weniger Potenzial

Analysten-Einschätzungen

Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Verbund-Aktie im vergangenen Monat.

Werte in diesem Artikel

Die Verbund-Aktie wurde im Mai 2026 von 5 Experten analysiert.

1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Verbund mit Halten ein, 3 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 56,26 EUR für die Verbund-Aktie, was einem Abschlag von 1,29 EUR zum aktuellen WIEN-Kurs in Höhe von 57,55 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 55,00 EUR -4,43 26.05.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 59,80 EUR 3,91 21.05.2026 UBS AG 55,00 EUR -4,43 19.05.2026 Deutsche Bank AG 55,00 EUR -4,43 15.05.2026

Redaktion finanzen.net