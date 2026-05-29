Experten sehen bei Verbund-Aktie weniger Potenzial
Zu diesen Ergebnissen kamen Experten für die Verbund-Aktie im vergangenen Monat.
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Die Verbund-Aktie wurde im Mai 2026 von 5 Experten analysiert.
1 Analyst stuft die Anteilsscheine von Verbund mit Halten ein, 3 Experten raten den Anteilsschein zu verkaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 56,26 EUR für die Verbund-Aktie, was einem Abschlag von 1,29 EUR zum aktuellen WIEN-Kurs in Höhe von 57,55 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Verkaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|55,00 EUR
|-4,43
|26.05.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|59,80 EUR
|3,91
|21.05.2026
|UBS AG
|55,00 EUR
|-4,43
|19.05.2026
|Deutsche Bank AG
|55,00 EUR
|-4,43
|15.05.2026
Redaktion finanzen.net
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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Bildquellen: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages