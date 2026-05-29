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Im abgelaufenen Monat

Experten sehen bei Walmart-Aktie Potenzial

31.05.26 22:30 Uhr
Experten sehen bei Walmart-Aktie Potenzial | finanzen.net

Die jüngsten Expertenmeinungen zur Walmart-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Walmart
99,09 EUR -2,39 EUR -2,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Walmart Experten haben ihre Einschätzung der Walmart-Aktie veröffentlicht.

14 Experten stufen die Walmart-Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 140,86 USD, was einem Anstieg von 25,11 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Walmart-Aktie von 115,75 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG141,00 USD21,8122.05.2026
Goldman Sachs Group Inc.154,00 USD33,0522.05.2026
JP Morgan Chase & Co.137,00 USD18,3622.05.2026
Barclays Capital132,00 USD14,0422.05.2026
DZ BANK--21.05.2026
RBC Capital Markets140,00 USD20,9521.05.2026
JP Morgan Chase & Co.137,00 USD18,3621.05.2026
DZ BANK--19.05.2026
UBS AG147,00 USD27,0014.05.2026
Barclays Capital132,00 USD14,0411.05.2026
UBS AG147,00 USD27,0004.05.2026

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com

Nachrichten zu Walmart

DatumMeistgelesen

Analysen zu Walmart

DatumRatingAnalyst
22.05.2026Walmart BuyUBS AG
22.05.2026Walmart BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.05.2026Walmart OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.05.2026Walmart OverweightBarclays Capital
21.05.2026Walmart KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
22.05.2026Walmart BuyUBS AG
22.05.2026Walmart BuyGoldman Sachs Group Inc.
22.05.2026Walmart OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.05.2026Walmart OverweightBarclays Capital
21.05.2026Walmart KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.11.2024Walmart HaltenDZ BANK
17.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.05.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.02.2024Walmart NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.05.2019Walmart UnderperformWolfe Research
08.11.2018Walmart SellMorningstar
17.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
10.11.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets
11.10.2017Walmart UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Walmart nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
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