Experten sehen bei Walmart-Aktie Potenzial

Im abgelaufenen Monat

Die jüngsten Expertenmeinungen zur Walmart-Aktie im Überblick.

Werte in diesem Artikel

Walmart Experten haben ihre Einschätzung der Walmart-Aktie veröffentlicht.

14 Experten stufen die Walmart-Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt rechnen die Analysten mit einem Kursziel in Höhe von 140,86 USD, was einem Anstieg von 25,11 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Walmart-Aktie von 115,75 USD gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 141,00 USD 21,81 22.05.2026 Goldman Sachs Group Inc. 154,00 USD 33,05 22.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 137,00 USD 18,36 22.05.2026 Barclays Capital 132,00 USD 14,04 22.05.2026 DZ BANK - - 21.05.2026 RBC Capital Markets 140,00 USD 20,95 21.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 137,00 USD 18,36 21.05.2026 DZ BANK - - 19.05.2026 UBS AG 147,00 USD 27,00 14.05.2026 Barclays Capital 132,00 USD 14,04 11.05.2026 UBS AG 147,00 USD 27,00 04.05.2026

Redaktion finanzen.net