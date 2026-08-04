Ausblick: K+S präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
K+S öffnet die Bücher - womit Analysten rechnen.
Werte in diesem Artikel
K+S wird am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,152 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte K+S ein EPS von -9,680 EUR je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 905,0 Millionen EUR aus - das entspräche einem Plus von 3,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 871,2 Millionen EUR in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,33 EUR im Vergleich zu -6,010 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 3,84 Milliarden EUR, gegenüber 3,65 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf K S
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf K S
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: K+S
Aktuelle K+S Aktie News
K+S Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für K+S nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.07.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.06.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|10.06.26
|K+S Halten
|DZ BANK
|03.06.26
|K+S Halten
|DZ BANK