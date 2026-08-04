DAX 26.391 +0,3%ESt50 6.551 +0,2%MSCI World 5.007 -0,0%Top 10 Crypto 8,30 -1,2%Nas 26.493 -0,4%Bitcoin 55.083 -0,5%Euro 1,1541 -0,0%Öl 88,5 +0,9%Gold 4.384 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Experten vor Bilanz

Ausblick: K+S präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: K+S präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

K+S öffnet die Bücher - womit Analysten rechnen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
K+S AG
14.46 EUR -0.11 EUR -0.75 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

K+S wird am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Werbung

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,152 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte K+S ein EPS von -9,680 EUR je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 905,0 Millionen EUR aus - das entspräche einem Plus von 3,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 871,2 Millionen EUR in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,33 EUR im Vergleich zu -6,010 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 3,84 Milliarden EUR, gegenüber 3,65 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: K+S

Aktuelle K+S Aktie News

Werbung

K+S Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für K+S nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
13.07.26 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.07.26 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
30.06.26 K+S Sell Deutsche Bank AG
10.06.26 K+S Halten DZ BANK
03.06.26 K+S Halten DZ BANK