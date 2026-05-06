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Ausblick: Sixt SE St legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

12.05.26 14:01 Uhr
Ausblick: Sixt SE St legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor | finanzen.net

Sixt SE St präsentiert bald die Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel - die Experten-Prognosen.

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Sixt SE St wird am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sixt SE St im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,000 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,270 EUR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sixt SE St in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,86 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 917,0 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren noch 858,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,85 EUR im Vergleich zu 6,08 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 4,52 Milliarden EUR, gegenüber 4,28 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

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