Ausblick: WACKER CHEMIE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Das sind die Schätzungen der Experten für das anstehende Zahlenwerk von WACKER CHEMIE.
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WACKER CHEMIE wird am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,114 EUR aus. Im letzten Jahr hatte WACKER CHEMIE einen Verlust von -0,160 EUR je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 6,27 Prozent auf 1,39 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte WACKER CHEMIE noch 1,48 Milliarden EUR umgesetzt.
Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,454 EUR je Aktie, gegenüber -16,530 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 5,64 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 5,49 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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Bildquellen: WACKER Chemie