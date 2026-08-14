DAX 26.440 +0,5%ESt50 6.540 -0,1%MSCI World 5.029 -0,1%Top 10 Crypto 8,12 +1,2%Nas 26.729 -0,3%Bitcoin 54.706 +0,8%Euro 1,1590 +0,2%Öl 88,5 +0,0%Gold 4.395 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Experten vor Bilanz

Ausblick: Xiaomi präsentiert Quartalsergebnisse

Ausblick: Xiaomi präsentiert Quartalsergebnisse

Das sind die Erwartungen der Analysten an Xiaomi.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xiaomi
2.87 EUR 0.03 EUR 1.04 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Xiaomi lässt sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Xiaomi die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Werbung

13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,220 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,500 HKD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 108,34 Milliarden CNY für Xiaomi, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 125,11 Milliarden HKD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr rechnen 29 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,963 CNY, gegenüber 1,76 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 30 Analysten durchschnittlich auf 460,30 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 495,94 Milliarden HKD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com

Aktuelle Xiaomi Aktie News

Werbung

Xiaomi Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Xiaomi nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.