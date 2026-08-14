Ausblick: Xiaomi präsentiert Quartalsergebnisse
Das sind die Erwartungen der Analysten an Xiaomi.
Xiaomi lässt sich am 18.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Xiaomi die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
13 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,220 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,500 HKD je Aktie erzielt worden.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 108,34 Milliarden CNY für Xiaomi, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 125,11 Milliarden HKD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr rechnen 29 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,963 CNY, gegenüber 1,76 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 30 Analysten durchschnittlich auf 460,30 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 495,94 Milliarden HKD generiert wurden.
Redaktion finanzen.net
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