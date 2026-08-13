Experten warnen: Pleitewelle hält bis mindestens 2027 an

13.08.26 10:20 Uhr

NEUSS/FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Firmenpleiten in Deutschland ist nach Einschätzung von Experten voraussichtlich bis Mitte 2027 nicht mit Entspannung zu rechnen. "Wir prognostizieren, dass die Zahl der Unternehmensinsolvenzen bis zum Jahresende weiter konstant ansteigen wird", sagte der Leiter der Wirtschaftsforschung der Auskunftei Creditreform, Patrik-Ludwig Hantzsch, der "Bild"-Zeitung (Donnerstag).

Werbung

Eine Trendumkehr sei "ziemlich sicher", wenn überhaupt, erst im Jahr 2027 realistisch - "und dann wahrscheinlich auch erst im späteren Jahresverlauf", bekräftigte Hantzsch auf Nachfrage. Amtliche Zahlen bis einschließlich Mai gibt es an diesem Freitag vom Statistischen Bundesamt.

Für das erste Halbjahr hatte Creditreform Ende Juni mit rund 12.900 Fällen den höchsten Stand für die ersten sechs Monate seit 2013 vermeldet. Schon damals hatte Hantzsch gewarnt: "Der Pleite-Höhepunkt ist noch nicht erreicht." Die Entwicklung werde sich erst stabilisieren, wenn die Wirtschaft wieder wachse.

Dauerkrise zehrt Reserven auf

Das Leibniz -Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH), das monatlich die Entwicklung der Insolvenzen analysiert, berichtete jüngst für Juli von einem "außergewöhnlich hohen Niveau" an Firmenpleiten in Deutschland. "Die lange Krise hat offenbar die Reserven vieler kleinerer Unternehmen aufgebraucht", stellte IWH-Forscher Steffen Müller fest. "Die Marktbereinigung hält unvermindert an. Auch in den Folgemonaten ist deshalb mit sehr vielen Insolvenzen zu rechnen."

Werbung

Aufschwung ausgebremst

Zwar gibt es angesichts der jüngsten Konjunkturdaten wieder etwas mehr Hoffnung für das laufende Jahr. Einen spürbaren Wirtschaftsaufschwung erwarten viele Ökonomen aber erst ab 2027, wenn die Milliarden, die der Staat in Straßen, Schienen und Verteidigung steckt, ihre volle Wirkung entfalten.

Aktuell stecken Unternehmen in einer "Krisenzange, die die deutsche Wirtschaft von zwei Seiten packt und schädigt", wie Creditreform-Experte Hantzsch es formuliert: einerseits geopolitische Verwerfungen wie der Iran-Krieg oder die US-Zölle, andererseits hohe Energiepreise und viel Bürokratie im Inland./ben/DP/mis