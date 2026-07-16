Infineon nach 72%-Rally im Analystencheck: Warum Experten die Aktie so unterschiedlich bewerten

Expertencheck

17.07.26 10:21 Uhr

Die Infineon-Aktie hat seit Jahresbeginn kräftig zugelegt, doch die Analysten sind sich über den weiteren Weg uneins. Am Freitag dominieren unterdessen die Bären.

• Die Bewertung der Aktie ist derzeit hoch, und die zukünftige Entwicklung hängt stark vom KI-Geschäft, der Fabrikproduktion in Dresden und der Nachfrage aus Automobil und China ab.

• Analysten bewerten die Aktie unterschiedlich: UBS sieht sie bei 61 Euro, Deutsche Bank bei 90 Euro, während Berenberg, Jefferies und Bank of America Kursziele bis zu 108 Euro ansetzen.

• Die Infineon-Aktie ist volatil und fiel kürzlich um bis zu 4,61 %, steht aber seit Jahresbeginn mit einem Plus von rund 72 %.

Die Infineon-Aktie bleibt volatil

Analysten liegen beim Kursziel zwischen 61 und 108 Euro weit auseinander.

UBS verweist auf KI-Risiken und China, Berenberg bleibt optimistisch.

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Die Infineon-Aktie fällt am Freitag auf XETRA deutlich um zeitweise 4,61 Prozent auf 61,73 Euro. Trotz des Rückgangs steht seit Jahresbeginn ein Plus von rund 72 Prozent zu Buche. Unter Analysten ist umstritten, wie viel von diesem Kurssprung durch die tatsächliche Geschäftsentwicklung gedeckt ist und wie viel Potenzial für Anleger noch bleibt.

Bewertung rückt in der Quiet Period in den Fokus

Infineon befindet sich derzeit in der Quiet Period vor den Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres, die am 5. August 2026 vorgelegt werden. Bis dahin äußert sich das Management nicht mehr zum laufenden Geschäft, was der Aktie in einer ohnehin nervösen Marktphase Rückhalt nimmt. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von zuletzt über 43 bewegt sich die Bewertung nach der Rally auf einem historisch hohen Niveau, wie unter anderem Warburg Research anmerkt.

Infineon-Aktie: Analysten weit auseinander beim Kursziel

Wie unterschiedlich der faire Wert der Aktie eingeschätzt wird, zeigt ein Blick auf die jüngsten Kursziele. Die UBS beließ Infineon am 2. Juli 2026 bei Neutral mit einem Kursziel von 61 Euro. Analyst Francois-Xavier Bouvignies verwies dabei auf steigende Risiken bei den Marktanteilen im KI-Geschäft und auf anhaltende Herausforderungen in China für das zweite Halbjahr. Die Deutsche Bank blieb bereits am 2. Juli 2026 bei Kaufen mit einem deutlich höheren Kursziel von 90 Euro.

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Noch optimistischer sind unterdessen die Experten von Berenberg, Jefferies und der Bank of America. Berenberg-Analystin Tammy Qiu besuchte Anfang Juli 2026 die neue Chipfabrik in Dresden und hob das Kursziel danach von 70 auf 100 Euro an, Einstufung Kaufen. Ihr Argument: Infineon könne dort und an weiteren Standorten zusätzliche Umsätze von rund 30 Milliarden Euro stemmen, ohne einen neuen Reinraum zu bauen. Jefferies-Analyst Janardan Menon bestätigte am 2. Juli 2026 ebenfalls Kaufen mit einem Kursziel von 96 Euro und verwies auf robuste Nachfrage aus dem KI-Geschäft, der Autobranche und der Industrie sowie anhaltende Engpässe bei hochmodernen Leistungschips. Die Bank of America siedelt ihr Kursziel mit 108 Euro sogar noch höher an und begründet das mit dem Wachstumsmarkt der KI-Stromversorgung.

Wo die Infineon-Aktie nach dem Rückgang steht

Mit dem heutigen Rückgang notiert die Infineon-Aktie fast genau auf Höhe des UBS-Kursziels, während sich zwischen dem aktuellen Kurs und den optimistischeren Zielen von Deutsche Bank, Jefferies, Berenberg und Bank of America weiterhin eine deutliche Lücke auftut. Ob sich diese Spanne schließt, dürfte davon abhängen, wie robust sich das KI-Geschäft von Infineon gegen die von der UBS befürchtete Konkurrenz behauptet, wie schnell die neue Dresdner Fabrik hochläuft und ob sich die Nachfrage aus dem Automobilsektor und aus China stabilisiert.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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