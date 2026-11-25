Experteneinschätzung

Neben dem Tech-Sektor sollten die Anleger am Mittwoch insbesondere die Autobranche nach dem großen Ausblick von JPMorgan auf 2027 im Blick behalten.

Darin setzt die US-Bank im kommenden Jahr vor allem auf Lkw-Bauer, Anbieter hochtechnologisierter Fahrzeuge und Luxusautos sowie Reifenhersteller, wie Analyst Jose Asumendi am Dienstag schrieb.

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Unter den Einzelwerten heißen die Favoriten Ferrari, Porsche AG, Michelin, Continental, Daimler Truck und Volvo.

Die JPMorgan-Experten strichen unter anderem ihre bisherigen Empfehlungen für die Zulieferer AUMOVIO und Stabilus, hoben dagegen aber Schaeffler auf "Overweight" und lobten das schnell wachsende Geschäft mit humanoiden Robotern.

So reagieren die Auto-Aktien

Via XETRA gehören Schaeffler mit 3,15 Prozent Kursplus zu den größten Gewinnern. Am vergangenen Freitag waren sie noch auf das tiefste Niveau seit Sommer 2025 gefallen. AUMOVIO und Stabilus verloren derweil - letztere mit 3,16 Prozent Abschlag als einer der schwächsten SDAX-Werte.

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Die Ferrari-Aktie gewinnt unterdessen kräftige 3,16 Prozent auf 372,60 Euro in Mailand, während Volvo in Stockholm auf Vortagesniveau verharrt.

/ag/zb

FRANKFURT (dpa-AFX)