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Experteneinschätzung

Allianz-Aktie sackt ab: Analyst bekräftigt Underweight-Einstufung - Impulse dürften fehlen

Allianz-Aktie sackt ab: Analyst bekräftigt Underweight-Einstufung - Impulse dürften fehlen

Ein pessimistischer Analystenkommentar sorgt für einen Abverkauf bei der Allianz-Aktie.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allianz
425.60 EUR -7.00 EUR -1.62 %
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Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz von 353 auf 351 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analystin Claudia Gaspari rechnet mit einer ruhigen Berichtssaison, bevor zum Jahresende hin Kapitalmarkttage im Fokus stünden. Großschäden, Marktbewegungen und Devisentrends dürften die Schätzungen und Ausblicke zunächst kaum bewegen, schrieb die Expertin am Donnerstag. Die jüngste Branchenerholung sei lediglich der Flucht in Sicherheit zu verdanken.

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Allianz-Aktie weit im Minus

Anleger reagieren mit einem Abverkauf auf die "Underweight"-Einstufung der britischen Investmentbank. Via XETRA verliert die Allianz-Aktie zeitweise 1,76 Prozent auf 425,00 Euro. Damit notiert das Papier seit Jahresbeginn zwar immer noch rund neun Prozent im Plus, doch das Rekordhoch von 454,60 Euro aus dem Sommer ist damit klar außerhalb der Reichweite.

/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 19:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 03:00 / GMT

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Datum Rating Analyst
08:26 Allianz Underweight Barclays Capital
22.10.26 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.10.26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
08.10.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
05.10.26 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.

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