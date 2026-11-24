Experteneinschätzung

Die Aktien von AUMOVIO haben am Dienstagmorgen nach einem positiven Kommentar der Citigroup deutlich zugelegt.

Auf der Handelsplattform XETRA stiegen die Papiere des Autozulieferers zuletzt um 1,68 Prozent auf 30,35 Euro.

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Citi-Experte Ross MacDonald brachte die Idee einer antizyklischen Kaufposition in den am Freitag auf ein Rekordtief gefallenen Aktien an den Markt. Er stellte sie als guten Gegenpol in KI-lastigen Depots vor.

Eigentlich werde der gesamte Autozuliefer- und Herstellerbereich als Leidtragender starker KI-Nachfrage wahrgenommen. AUMOVIO gehöre beispielsweise zu den weltweit größten Käufern von Halbleiterkomponenten für die Auto-Branche. 2027 dürften die benötigten Volumina nicht verfügbar sein.

Sollten sich die Sorgen einer Verlangsamung im KI-Ausbau also wirklich bewahrheiten, wäre dies positiv für AUMOVIO und andere Zulieferer. Und wenn nicht, dann sei dies zumindest wohl inzwischen eingepreist, so MacDonald.

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AUMOVIO-Aktien liegen auch nach der Kurserholung vom Vortag im Jahr 2026 noch gut 30 Prozent im Minus.

/ag/zb

FRANKFURT (dpa-AFX)