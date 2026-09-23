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Experteneinschätzung

GEA-Aktie fällt zurück: Bernstein stoppt Kurs-Höhenflug

GEA-Aktie fällt zurück: Bernstein stoppt Kurs-Höhenflug

Ein teils verhaltener Kommentar von Bernstein Research hat die Aktien der GEA Group am Mittwoch nach ihrem zuletzt starken Lauf belastet.

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Ihr Kurs fiel via XETRA zuletzt um 1,19 Prozent auf 66,55 Euro, nachdem Analyst Benjamin Thielmann die Bewertung der Papiere des Anlagenbauers für die Milch- und Lebensmittelindustrie bei einem Kursziel von 69 Euro mit "Market-Perform" aufgenommen hatte. Die Aktie war damit einer der schwächsten Werte im deutschen Leitindex DAX.

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Thielmann lobt die Auftragslage, die Margenverbesserungen, den hohen Anteil des Service-Geschäfts sowie die Ausrichtung auf den starken Milchverarbeitungsmarkt. Allerdings gebe es nach der jüngsten Ankündigung eines Aktienrückkaufs sowie der Anhebung der Unternehmensziele für 2026 vorerst keine Kurstreiber mehr, so der Experte. Mögliche Großaufträge sowie eine Erhöhung der Margenziele für 2030 erschienen bereits in den Aktienkurs eingepreist.

So haben die GEA-Aktien seit ihrem Zwischentief im Juni immer noch um rund ein Viertel zugelegt. In diesem Zuge hatten sie Ende August ein Rekordhoch von 68,10 Euro erklommen.

/mis/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Bildquellen: GEA, GEA

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Datum Rating Analyst
22.09.26 GEA Market-Perform Bernstein Research
14.09.26 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.09.26 GEA Overweight Barclays Capital
13.08.26 GEA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11.08.26 GEA Buy Deutsche Bank AG

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