Rückenwind für die Amazon-Aktie? Phillip Securities spricht Kaufempfehlung trotz höherer Investitionen aus

Experteneinschätzung

02.11.26 13:45 Uhr

Phillip Securities stuft Amazon hoch, während andere Häuser ihre Ziele kappen: Wie passt das zu den hohen Investitionen und dem schwachen Cashflow?

Phillip Securities stuft Amazon hoch und hebt Kursziel auf 330 US-Dollar

Studie stützt sich auf AWS, eigene Chips und volle Auftragsbücher

Free Cashflow liegt auf Zwölfmonatssicht bei minus 42,4 Milliarden US-Dollar

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Phillip Securities stuft Amazon von „Accumulate“ auf „Buy“ hoch und hebt das Kursziel von 320 auf 330 US-Dollar an. Damit setzt das Haus ein klares Gegengewicht zur Skepsis, die das Papier nach dem am vergangenen Donnerstag vorgelegten Quartalsbericht unter Druck gesetzt hatte. Den Ausschlag für die Verkäufe gab dabei nicht das Cloudgeschäft. Wie die Nachrichtenagentur dpa-AFX berichtet, zeigten sich Anleger vielmehr mit dem Ausblick für das Weihnachtsgeschäft und mit den Milliardenausgaben für KI-Rechenzentren unzufrieden. Genau an dieser Stelle setzt die Studie von Analystin Helena Wang an.

Was Phillip Securities zur Hochstufung bewegt

In ihrer Originalstudie macht Wang die Nachfrage nach Rechenleistung zum Kern der These. Amazon Web Services (AWS) hat das Wachstum im dritten Quartal 2026 zum sechsten Mal in Folge beschleunigt und den Umsatz um 39 Prozent auf 46 Milliarden US-Dollar gesteigert, das stärkste Plus seit 19 Quartalen. Noch schwerer wiegt für die Analystin der Auftragsbestand der Cloudsparte: Er erreicht 578 Milliarden US-Dollar und liegt damit 189 Prozent über dem Vorjahreswert. Im KI-Wettbewerb sieht sie den Konzern gut aufgestellt, weil er sich auf kein einzelnes Modell festlegt und eigene Chips, Cloudinfrastruktur sowie Partnerschaften mit Anbietern großer Sprachmodelle kombiniert. Für das Geschäftsjahr 2027, das bei Amazon dem Kalenderjahr entspricht, hebt Wang die Umsatzschätzung um 2 Prozent und die Prognose für den bereinigten Nettogewinn nach Minderheitsanteilen um 3 Prozent an.

Mehr Nachfrage statt weniger Ausgaben

Bemerkenswert ist, dass Phillip Securities zugleich die erwartete Investitionssumme für 2027 um 3 Prozent nach oben schraubt. Das freundlichere Urteil beruht also nicht auf sinkenden Ausgaben, sondern auf der Erwartung, dass die Nachfrage die Mehrkosten trägt. Als Beleg führt die Analystin die Profitabilität an. Das operative Konzernergebnis sprang um 61 Prozent auf 28,1 Milliarden US-Dollar und übertraf die eigene Prognosespanne von 22,5 bis 26,5 Milliarden US-Dollar deutlich, die operative Marge kletterte auf den Rekordwert von 13,9 Prozent. Einen wesentlichen Hebel sieht Wang in den hauseigenen Prozessoren Graviton und Trainium, deren Umsatzzusagen jeweils auf mehr als das 20-Fache gestiegen seien. Aus ihrer Sicht verringern sie die Abhängigkeit von Zulieferern wie NVIDIA.

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Der Haken steckt im Free Cashflow

Die Kehrseite dokumentiert der Quartalsbericht von Amazon selbst. Für Sachanlagen gab der Konzern im dritten Quartal 77,3 Milliarden US-Dollar aus, mehr als doppelt so viel wie die 35,1 Milliarden US-Dollar ein Jahr zuvor. Der Free Cashflow der zwölf Monate bis Ende September 2026 drehte damit auf einen Abfluss von 42,4 Milliarden US-Dollar, nach einem Zufluss von 14,8 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Für 2026 hält Amazon an Investitionen von rund 220 Milliarden US-Dollar fest, für 2027 stellt das Management spürbar höhere Ausgaben in Aussicht. Wang räumt ein, dass das aggressive Investitionsprogramm den Free Cashflow belastet, hält den Druck angesichts der hohen Nachfragevisibilität aber für vertretbar. Die Hochstufung ist damit vor allem eine Wette auf die Zeitachse. Konzernchef Andy Jassy erklärt, die AWS-Investitionen zahlten sich aus, und stellt für AWS 2027 und 2028 jeweils mehr als 40 Prozent Umsatzwachstum in Aussicht. Im Free Cashflow ist dieser Ertrag bislang allerdings nicht angekommen.

Wo das Kursziel im Analystenvergleich liegt

Mit 330 US-Dollar bewegt sich Phillip Securities im Mittelfeld der Häuser, die nach den Zahlen am 30. Oktober Stellung bezogen haben. Optimistischster zeigt sich JPMorgan mit einem bestätigten Ziel von 365 US-Dollar, Analyst Doug Anmuth sieht KI-Erträge immer deutlicher hervortreten. Die UBS nahm den Bericht zum Anlass, ihr Ziel von 348 auf 352 US-Dollar anzuheben. Gleichauf mit Phillip liegt die Royal Bank of Canada, deren Analyst Brad Erickson von einem durchwachsenen bis enttäuschenden Quartal spricht und das Ziel bei 330 US-Dollar belässt. Die DZ BANK senkte ihren fairen Wert von 335 auf 325 US-Dollar, hält die negative Kursreaktion aber für ungerechtfertigt. Positiv gestimmt sind damit alle vier Häuser, bei der Höhe der Kursziele gehen die Ansichten jedoch auseinander.

Was die Kurszielanhebung von Phillip Securities für Anleger bedeutet

Die eigentliche Botschaft steckt weniger im Kursziel als in der Einstufung. Die Anhebung von 320 auf 330 US-Dollar entspricht gut 3 Prozent und fällt damit moderat aus. Verglichen mit den Zielen, die vier andere Häuser am 30. Oktober nannten, liegt sie zudem nur im Mittelfeld. Mehr Gewicht hat der Schritt von „Accumulate“ auf „Buy“, weil Phillip Securities ihn vollzieht, obwohl das Haus zugleich höhere Investitionen für 2027 erwartet. Den Auftragsbestand von 578 Milliarden US-Dollar gewichtet die Analystin damit stärker als die Belastung im Free Cashflow. Für Anleger ist die Studie deshalb keine kurzfristige Entwarnung, sondern eine Bestätigung der langfristigen AWS-These. Ob sie trägt, zeigt sich erst, wenn die Investitionen im Free Cashflow wieder Spielraum lassen.

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Benedict Kurschat, Redaktion Finanzen.net

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